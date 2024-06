Coppia travolta da una focosa passione in un locale a Trani, il video diventa virale

È successo di nuovo: un video che circola nelle chat da un paio di giorni mostra una coppia che fa sesso tra i tavoli di un locale alle prime luci dell'alba. I due, forse, pensando di non essere osservati da nessuno, hanno dato sfogo alla passione: lui in piedi e lei sdraiata su un tavolo. Peccato però che il rapporto sessuale è stato ripreso dal telefonino di una persona, in quanto lo spazio è delimitato da recinzioni aperte, rendendo il tutto visibile anche dalla strada adiacente.A seguito del clamore suscitato dalle immagini, i proprietari del locale hanno deciso tuttavia di rispondere con un comunicato stampa che riportiamo qui di seguito: «Visto il clamore mediatico suscitato dal video virale che sta girando sul web ritraente "atti osceni" posti in essere da una coppia nell'area esterna del nostro locale, crediamo sia doveroso fare alcune precisazioni. Innanzitutto censuriamo il gravissimo comportamento ottenuto dalla coppia in questione e ci dissociamo da tale grave atto. Precisiamo, inoltre, che l'episodio è venuto all'alba, quando la nostra attività era chiusa. La coppia, infatti, si è introdotta all'interno della nostra location abusivamente e in spregio ai divieti di ingresso alla nostra sede. Il tutto fuori raggio i nostri sistemi di allarme, idem per il sistema di vigilanza che non ha potuto immortalare l'accaduto in quanto la coppia si trovava fuori dal perimetro di sorveglianza. Ci riserviamo, in ogni caso, di denunciare l'accaduto nelle sedi competenti. Siamo davvero indignati per l'accaduto che lede l'immagine del nostro locale e ci teniamo a scusarci con la nostra splendida clientela per questo spiacevole episodio che nulla ha a che vedere con i principi di sano divertimento e condivisione che ispirano la nostra attività. Vi aspettiamo come sempre!».