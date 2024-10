A Trani nasce il "Comitato delle Associazioni Tranesi"

Alcune Associazioni, sportive, culturali e sociali con esigenze simili hanno pensato di unire le forze per poter operare più efficacemente sul territorio.L'esigenza più sentita da parte delle associazioni aderenti è quella di poter contare su una sede operativa, un luogo che consenta di poter lavorare per il raggiungimento ciascuna dei propri obiettivi e nella quale l'associazione stessa si possa identificare, rendendo più evidente la propria presenza nella Comunità Cittadina.L'idea condivisa delle Associazioni è quella di fare appello alle Istituzioni per l'individuazione di sedi idonee e la conseguente attribuzione cercando una forma sostenibile per tutti, cittadini, Associazioni e Comune.Sarà adeguatamente diffuso in seguito, un comunicato finalizzato alla conoscenza della Costituzione del Comitato di tutte le Associazioni presenti in Città.Già da settembre 2024 le Associazioni sono pronte a partire con questo nuovo progetto, auspicando la nomina di un referente del comune che possa fornire tutti i chiarimenti quanto alle procedure da svolgere per poter ottenere quanto previsto dal regolamento sopra citato.Le Associazioni che vorranno unirsi a tale progetto possono rivolgersi al portavoce del Comitato Sig. Guglielmo Curci (Presidente A.S.I. Trani) che oltre ad illustrare il progetto metterà a disposizione lo "Statuto" del Comitato che ha come particolarità un Consiglio Direttivo formato da tutti i rappresentanti di tutte le Associazioni aderenti.Si auspica una risposta in massa da parte di tutte le Associazioni del territorio tranese nella consapevolezza che l'unione fa la forza e che correndo insieme si andrà lontano. Per ogni informazione e contatto si prega rivolgersi ai seguenti contatti: Sig. Guglielmo Curci. Telefono 3493210768.oppure comitatoassotranesi@gmail.com.