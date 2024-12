ConTeStoLab con 27 mila voti sul web si aggiudica il contest di Reale Mutua

Dopo una serrata battaglia a suon di voti, con 26.734 preferenze l'associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie, Ruvo si è aggiudicata un posto nella rosa dei primi dieci progetti vincitori del contest della fondazione Reale Mutua "Together 4 a better world"La premiazione è avvenuta a Torino dove la presidente Raffaella Caifasso ha potuto ritirare il riconoscimento decretato dalla community del web. Un contributo di 10 mila euro che servirà per portare avanti su Trani il progetto di danza denominato "Coreografie dal cuore" e che ha permesso alla stessa associazione di vincere. La danza come linguaggio espressivo del corpo per ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Un metodo per imparare a socializzare e a migliorare le proprie capacità motorie.La presidente è stata ricevuta direttamente dalla direzione generale di Reale Mutua Italia ed Europa. "Un orgoglio per la nostra associazione che opera solo ed esclusivamente nell'interesse di persone con autismo, e per tutti i ragazzi che quotidianamente frequentano i nostri corsi per migliorare la qualità della loro vita e per le loro famiglie, ha detto Raffaella Caifasso. Tutto ciò è stato possibile grazie ad Andrea Cavalli".Un iter di selezione che ci ha visti superare la prima fase ovvero quella della giuria di qualità rientrando tra i 70 migliori progetti e poi grazie ai voti ricevuti sul web di rientrare tra i vincitori del contest."Una bella occasione che ci ha permesso di confrontarci con altre associazioni estere e perfino con grandi fondazioni", ha evidenziato ancora la presidente.Il corso di danza coreografata dell'associazione ConTeStoLab e curato dal presidente dalla compagnia Menhir di Ruvo di Puglia, Giulio De Leo, danzatore e coreografo, ripartirà a gennaio nella sede di Trani