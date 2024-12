L’associazione “Time Aut - OdV” ha inaugurato la sua nuova sede. Grande soddisfazione tra i genitori dei bambini che hanno dato alla luce il progetto

Ieri sera è stata inaugurata la nuova sede di "Time Aut – OdV" in via Enrico De Nicola n. 86, a cui hanno partecipato numerosi molti cittadini e i soci di una realtà che è ormai sempre più importante sul territorio tranese. L'associazione, che da tempo si occupa di offrire un futuro migliore ai bambini caratterizzati da disturbi dello spettro autistico, ha fatto sua una filosofia di vita che insegna che i bambini e i ragazzi autistici possono essere autonomi e non devono essere trattati come disabili, ma come persone capaci di avere una propria vita sociale e lavorativa assolutamente dignitosa. L'apporto dei terapisti dell'associazione – tutti giovani e meritevoli volontari che dedicano il proprio tempo a seguire i ragazzi dell'associazione - è fondamentale in questo senso.La sede è stata poi benedetta da don Carlo, parrocco della chiesa della Madonna di fatima che ha sottolineato l'importanza dell'associazione come luogo di incontro e di ascolto dell'altra persona. L'incontro permette di crescere e la crescita – afferma il prete – permette di liberarsi dell'egoismo e di vedere Cristo nella figura del prossimo.In questo frangente, è stata anche presentata la libreria donata dal "Rotary Club" di Trani, con una selezione di libri per ragazzi scelti, tra gli altri, anche dal dott. Domenico Coratella, terapista dell'associazione.Come ha sottolineato la presidente dell'associazione, Lucia Simone, l'inaugurazione della sede è il risultato di un lungo percorso, fatto di impegno, sacrifici e collaborazione.Non è mancata la rappresentanza delle istituzioni, nella persona di Fabrizio Ferrante, vicesindaco della città di Trani, che ha affermato che la sensibilizzazione verso questo tema sociale comincia a portare i propri frutti, creando una maggiore consapevolezza sullo spettro autistico, abbattendo i pregiudizi e favorendo l'inclusione. Ha partecipato alla cerimonia anche la consigliera regionale Debora Ciliento che ha anche ricordato che da poco è stato presentato in Parlamento un disegno di legge sull'autismo.