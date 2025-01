L'associazione ConTeStoLab chiude il 2024 con un bilancio positivo

L'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo chiude il 2024 con un bilancio alquanto proficuo.I progetti, le iniziative, i laboratori, i corsi di formazione di alto livello, i bandi vinti, gli oltre 27 mila consensi online hanno fatto aumentare a dismisura il numero dei soci e dei tesserati."Non ci può essere soddisfazione più grande, ammette la presidente Raffaella Caifasso, che quotidianamente si spende per permettere all'associazione di crescere, ma soprattutto di apportare benessere ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico."Una condizione, l'autismo, che continua a crescere, evidenzia Caifasso, e che pertanto necessita di aumentare la qualità, oltre ai trattamenti abilitativi finalizzati a migliorare il funzionamento dell'individuo. La nostra associazione, infatti, si avvale di esperti professionisti e specialisti del settore".Ricco, dunque, il bilancio del 2024 aperto con i festeggiamenti per il decennale dell'associazione. È stato avviato con il comune di Ruvo il protocollo "Ruvo città amica dell'autismo" che ha previsto corsi di formazione per professionisti e cittadini a cura della neuropsichiatria infantile della Asl Ba con il dottor Tota, corsi sulla comunicazione aumentativa con il professor Damiani e sulla sessualità e disabilità con il dottor Laforgia, il percorso ABA con la dottoressa Tessitore e i laboratori con l'artista Daniela Raffaele.E' stata consolidato la campagna di donazioni regolari "Unici e a colori" che conta oltre 130 donatori che ogni mese donando regolarmente all'associazione permettono ai ragazzi di svolgere il campus estivo.Un anno caratterizzato dal lancio del format "Calici e sessualità" tenuto dal dottor Laforgia e la partecipazione della drag queen, Nikita Magno, che sta riscuotendo un grande successo e che agli inizi di questo mese sarà organizzato anche a Bari, Acquaviva, Bitonto e Brindisi. Diversi, anche, i bandi vinti dall'associazione ConTeStoLab: due volte "Generare bellezza" del comune di Ruvo e "Orizzonti solidali" della Fondazione Megamark di Trani con il progetto di atletica e piscina presso la piscina di Ruvo. È stato avviato anche un percorso di danza coreografata con la compagnia Menhir che ha portato i ragazzi, anche quelli gravi, ad essere inseriti nel "Festival delle ballatrici" e nel Festival Turbinii danzanti a Bisceglie come danzatori. E ancora oltre 27 mila voti on line hanno permesso al progetto "Coreografie del cuore" di aggiudicarsi il contest di Reale Mutua classificandosi tra i 10 progetti vincitori. Soldi out ha fatto registrare anche la campagna in favore dell'associazione con la vendita di oggetti natalizi. Il ricavato è servito a finanziare i laboratori di cucina, arte e riciclo ricreativo. Importante il sostegno dei Lions di Ruvo di Puglia che hanno regalato all'associazione una cucina per il incrementare laboratorio. ContestoLab può usufruire anche del budget del 5 per mille.Il 2025 è iniziato con l'avvio di tutti i progetti già in essere: cucina, uscite sociali, atletica, piscina, corsi di formazione e laboratori.Le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni è possibile consultare le pagine social dell'associazione ContestoLab.