Nutrizione, salute e intelligenza artificiale: un trinomio vincente ideato da due giovani tranesi

Il prototipo di ricerca applicativa "DietAdhoc", realizzato dal dott.Michelangelo Sofo (professionista in campo informatico), e progettato secondo le linee guida del dott. Giuseppe Labianca (biologo nutrizionista), sarà presente al meeting internazionale BBCC 2024 – Bioinformatics and Computational Biology Conference, che si terrà a Napoli dal 27 al 29 Novembre 2024 ( qui per info).Grazie alla supervisione del dott.Angelo Facchiano (dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del CNR di Avellino e organizzatore dell'evento), sarà possibile il confronto con una platea composta da noti esperti del settore della biologia computazionale e della bioinformatica."Si tratta di innovative frontiere di ricerca su cui abbiamo voluto misurarci unendo le nostre professionalità e creando un software innovativo sia per la gestione dei dati relativi alla composizione corporea di un paziente, sia per il trattamento dei dati nutrizionali. Tale software fornisce un supporto al professionista sanitario, rappresentando uno "strumento" olistico per la gestione del benessere fisico dei pazienti. Siamo soddisfatti dei primi risultati raggiunti, che mostreremo a Napoli, ma per il futuro abbiamo già perfezionato la versione attuale del software, evolvendolo in un sistema distribuito, basato sul continuo interscambio di dati biomedici e clinici tra specialisti in nutrizione umana". Queste le parole del dott. Labianca e del dott. Sofo.Dopo l'intervento a Napoli, la suddetta evoluzione del prototipo è attualmente sottoposta a valutazione da parte del comitato scientifico della conferenza internazionale BIOINFORMATICS che si terrà a Porto dal 21 al 23 Febbraio 2025. In tale lavoro di ricerca sono presenti innovative tecniche di interazione uomo – macchina e di intelligenza artificiale per il supporto decisionale alla diagnosi di patologie alimentari.