Maurizio D’Addato, in arte Dylan, rappresenterà l’Italia ai Global Esports Games 2024

, in programma a dicembre, in Cina: stiamo parlando dima molti lo conoscono semplicemente comee, tra qualche mese, volerà in Asia assieme ad altri quattro ragazzi italiani per difendere il proprio paese. Il team dei 5 italiani è stato ufficialmente registrato dalla FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche).È la prima volta che l'Italia riesce a qualificarsi", gioco online in cui il nostro Maurizio si è dilettato negli anni, riuscendo a scalare le classifiche, guadagnandosi un posto tra i giocatori più abili del globo. Qualche giorno fa si è disputata la finale dell'Europeo tra Spagna e Italia, che ha sancito la nazione che rappresenterà l'Europa in questo Mondiale.L'Italia si è qualificata da prima in un girone tostissimo, in cui si è scontrata, nella fase a gironi, con Georgia, Ungheria e Turchia (campioni in carica, eliminati proprio dai nostri ragazzi). Ai play-off gli azzurri hanno eliminato Lituania, Montenegro e infine la Spagna in finale. Da specificare che queste qualificazioni europee erano dunque valide per l'accesso al Mondiale.