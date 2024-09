Sparatoria a Trani, Unibat: «Grosso errore continuare a sottovalutare gravità della situazione»

La sparatoria avvenuta all'alba in pieno centro a Trani non lascia indifferente il mondo imprenditoriale e civico locale che avverte sempre più pressante un clima di fortissima tensione sociale che, sempre più spesso, sfocia in episodi di una gravità inaudita.A farsi sentire anche il Presidente di Unibat, Savino Montaruli, che dichiara: gli appelli continui, anche allattuale nuovo Prefetto DAgostino restano ancora inascoltati. Eppure la gente ha paura; gli imprenditori hanno paura e le risposte alla delinquenza che imperversa nei comuni della provincia non può trovare risposte blande e populiste come quelle arrivate a Barletta, dove si è creduto di rispondere al malessere costante e progressivo della cittadinanza con un banale obbligo di chiusura degli H24 dalla mezzanotte alle 7 di mattina. Una risposta, quella di Barletta, che è la plastica dimostrazione di quanto si continui a sottovalutare pericoli che condizionano fortemente la vitta dei cittadini e degli imprenditori. Lepisodio di Trani non può, anche questa volta, restare senza conseguenze. Le conseguenze di quell'episodio devono essere l'immediata convocazione dell'osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali con la parola che deve passare a chi vive questi problemi e li subisce. La città di Trani non può rischiare quello che sta accadendo altrove, come per esempio ad Andria, dove la città si sta progressivamente desertificando e si spegne alle prime ore della sera. La città di Trani è punto di riferimento turistico dell'intero territorio e il tessuto imprenditoriale non può esercitare le attività in un contesto di estrema incertezza e di grande paura. Sono certo, siamo certi, che questo episodio susciterà un dibattito serio e finalmente aperto e inclusivo. La politica non può restare rinchiusa nei palazzi. A Trani sono mesi che nessuno si degna di incontrare le Sigle di Rappresentanza, i commercianti, gli artigiani, i professionisti, i cittadini. Un'amministrazione comunale assente e distante dai problemi reali che sembra cavalcare un andazzo fortemente negativo che alimenta senso di isolamento e di solitudine, in tutti conclude Montaruli.