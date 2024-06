A Trani epidemia di irrefrenabili passioni: sono due i video hot diventati virali

Trani città delle passioni travolgenti? Mah! Lungi da noi mettere limiti all'amore, ma spettacoli a luci rosse in pieno centro o violando gli ingressi di lidi privati si dovrebbe sapere che sono reati perseguibili per legge. E i due video girati, l'uno tra i tavolini di un lido sul lungomare di Trani e l'altro su una panchina di piazza Longobardi, ripresi di nascosto ma senza neanche troppa difficoltà, in men che non si dica sono diventati virali, un po' come successe lo scorso anno con la coppia che a Colonna non seppe frenare le proprie passioni in maniera ancor più grave, cioè in presenza di persone sulla spiaggia.La voglia matta a Trani, chiamammo quell'episodio: e, che dire, siamo alla seconda edizione, "Voglia matta hot Summer Trani 2024". La gente chiede più molte e controlli non soltanto dunque per furti d'auto, baby gang e altro, ma anche per vigilare su un senso di decoro e di rispetto civico che evidentemente si perde ogni giorno di più. Specie d'estate, si è sempre fatto all'amore all'aperto, sulla spiaggia, dai tempi in cui Giove impalmò Europa, rapita sulla spiaggia ma in realtà posseduta sotto un salice rapita sulla spiaggia ma in realtà posseduta sotto un salice, lontano, appunto, da occhi indiscreti. Anche la mitologia insegna che l'iscrizione al rispetto dovrebbero andare di pari passo con la passione. Ma questa è un'altra storia.