Ritrovata a Molfetta Mariagrazia De Feo scomparsa da Trani il 30 maggio

Lieto fine per la vicenda della scomparsa di Mariagrazia De Feo, 22enne di Trani, che è finalmente stata ritrovata a Molfetta dai Carabinieri dopo essersi allontanata dalla sua abitazione giovedì mattina alle ore 10. La giovane sta bene ed è ora presso la Stazione dei Carabinieri di Molfetta dove è stata raggiunta da suo padre: dovrà rispondere agli interrogativi degli inquirenti sul perché si sia allontanata senza dare più sue notizie. L'ultima localizzazione del suo cellulare prima che si spegnesse era stata proprio a Molfetta e qui si erano concentrate le ricerche delle forze dell'ordine. «Mariagrazia é finalmente a casa. Grazie a tutti per la collaborazione. Siete stati in tanti. Grazie di cuore a tutti!», ha annunciato la famiglia con gioia. In tanti da tutti Italia avevano condiviso l'appello con la speranza che la 22enne facesse ritorno a casa sana e salva e così è stato.