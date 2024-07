Ennesima dimostrazione di inciviltà sul lungomare di Trani: numerosi bicchieri lasciati sulle strade della città

Non c'è più limite all'inciviltà: ancora una volta i cittadini, alcuni, si dimostrano disinteressati verso il più normale dei comportamenti che una buona civiltà dovrebbe insegnare: ieri sera, verso mezzanotte, arriva questa segnalazione, da cui è ben evidente vedere questo gran numero di bicchieri di plastica gettati per terra come se nulla fosse. Probabilmente sono stati lasciati lì in seguito ad uno stappo, vista la circostanza e visto anche di come i giovani amino festeggiare il proprio compleanno nei pressi del lungomare, sorseggiando un bicchiere di prosecco, una volta scattata la mezzanotte.Eppure la situazione è chiara, sembra che tutti gli "invitati" a questo brindisi abbiano deciso di accordo comune di lasciare questo ingente numero di bicchieri a marcire sulle strade della città, ignari dei problemi che potrebbero causare.Vista la zona della foto scattata, va precisato che a pochissimi metri sono posizionati diversi bidoni della spazzatura, dove poter gettare facilmente le proprie bottiglie, bicchieri e così via.