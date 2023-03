Settant'anni d'amore: a Trani anniversario di nozze da record

I coniugi Manna Nunzio (classe 1935) e Paradiso Maria (classe 1938), il 25 marzo 2023 festeggeranno a Trani un evento da record: settant'anni di vita coniugale.In un'epoca in cui matrimoni, come case di carta che si sgretolano al primo fortunale, falliscono irrimediabilmente alle iniziali difficoltà, Nunzio e Maria, pietra su pietra, continuano a costruire un'unione solida almeno quanto un maniero di federiciana fattura.Erano forse ancora troppo giovani quando nel 1953 i due audaci fidanzatini decisero di suggellare il loro amore con il matrimonio davanti a Dio.Lui diciotto anni appena compiuti, lei solo quindici: chissà quanti a quell'epoca avevano scommesso sulla rovinosa conclusione di un matrimonio dettato dal capriccio di una coppia troppo innamorata, incapace di comprendere le difficoltà della vita matrimoniale. Ma loro, forti del sentimento che li alimentava, hanno vinto su tutto!Lasciandosi alle spalle i tempi in cui lui mancava di casa per giorni interi, sfidando le intemperie e i pericoli della strada, alla guida del camion acquistato con sacrifici e cambiali, e quelli in cui lei, in assenza del marito, era l'unica a dedicarsi all'educazione dei figli, Nunzio Manna (divenuto nel frattempo affermato imprenditore nel settore lapideo) e Maria Paradiso (sempre dedita alla gestione della famiglia, che vanta oggi anche la presenza di un pronipote), con i loro 70 anni di vita coniugale, vissuti con grande spirito di abnegazione e rispetto reciproco, anno dopo anno, proveranno ad avvicinarsi al guinness dei primati della coppia Zelmyra e Herbert Fisher, con i loro 86 anni di matrimonio. Noi, nel porgere le nostre felicitazioni, continueremo a fare il tifo per loro.