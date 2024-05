Stazione di Trani: l'odissea per i viaggiatori della linea Stp

E se non sono gli studenti o i pendolari da verso i posti di lavoro in questo periodo sono i turisti, tanti, tantissimi, che con i mezzi pubblici cercano di raggiungere le città Divine per tentare un tour del territorio. Paradosso, la meta più inaccessibile è proprio Castel del Monte, con cui Trani dovrebbe avere collegamenti diretti, mentre nei giorni di festa , in cui la linea STP è ferma, non si può raggiungere neanche Andria, se non con autisti privati ovviamente a costi decisamente maggiori rispetto a un mezzo pubblico. Ma, tornando alla quotidianità, il problema dei biglietti per la linea che collega Trani a diverse città del territorio ( oltre Andria anche Bari con le sue fermate ma anche Canosa, Cerignola etc), continua a pesare non solo sui viaggiatori "comuni" che spesso si trovano nella impossibilità di comprare un biglietto perché le biglietterie convenzionate hanno orari non continuati e un limite di coupon che, superato il quale, impedisce a chicchessia di poter avere il titolo per salire sul bus : ma anche sul titolare del bar che si trova di fronte alla stazione, fornitore di biglietti per diverse linee ma non STP. Il suo esercizio commerciale - ormai da anni punto di riferimento affidabile per i viaggiatori - ogni giorno è invaso da persone che non trovano altra soluzione che rivolgersi a lui per avere i biglietti STP che lui non ha, intasando la sua attività ma soprattutto mettendolo nell'imbarazzo di dover rifiutare un servizio necessario. La nuova biglietteria quella che ha la disponibilità dei coupon STP, chiude alle 11:30. E dopo? Sempre quello il problema dover raggiungere altri biglietterie ben più lontane. Queste criticità continuano ormai da diverso tempo e anzi si amplificano soprattutto in questo periodo quando la rete dei collegamenti, anche e specialmente per certi aspetti nei giorni di feste nel fine settimana tra le città del territorio e luoghi di attrazione turistica dovrebbero avere dei collegamenti snelli, veloci, agili. Si parla tanto di rete turistica nella Bat ma uno degli elementi fondamentale - ossia la logistica - pare essere assolutamente trascurato.