Europee 2024, modalità di ritiro delle tessere elettorali

Nell'imminenza delle consultazioni elettorali ed al fine di rendere più celeri e meno difficoltose le operazioni di voto previste nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si invitano tutti gli elettori che non hanno ricevuto la tessera elettorale a recarsi quanto prima presso l'ufficio elettorale comunale. Si rammenta che la consegna avverrà previa restituzione della precedente tessera se posseduta.In caso di smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi a disposizione, l'elettore, munito di idoneo documento di riconoscimento potrà richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale.In caso di esaurimento degli spazi, infatti, per poter esercitare il diritto di voto, è obbligatorio richiedere il rilascio di una nuova tessera elettorale al Comune. Chi si recherà al seggio con una tessera "completa" non sarà ammesso al voto. A tal proposito, si invitano tutti gli elettori a controllare la propria tessera elettorale per verificare la presenza di almeno uno spazio disponibile per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione (timbro di seggio).Particolare attenzione dovrà essere posta ai dati contenuti nella tessera elettorale riguardanti il numero della sezione di assegnazione e la relativa ubicazione, che potrebbero essere diversi dai precedenti.Per evitare eccessive attese e sovraffollamento nei giorni immediatamente antecedenti la consultazione o nel giorno stesso della consultazione, si invitano gli elettori a richiedere per tempo il rilascio di una nuova tessera elettorale.E' possibile ottenere il rinnovo compilando il modulo scaricabile in allegato e comunque disponibile presso l'ufficio elettorale unitamente a copia di un documento d'identità e tessera elettorale, presentandosi nei giorni ed orari di apertura al pubblico.L'ufficio elettorale resterà aperto esclusivamente per il ritiro delle tessere o tagliandini nei seguenti giorni ed orari:Mercoledì 22 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30Venerdì 24 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30Mercoledì 29 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30Venerdì 31 maggio dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30Sabato 1 giugno dalle ore 11 alle ore 13Domenica 2 giugno dalle ore 11 alle ore 13Lunedì 3 giugno dalle ore 15:30 alle ore 17:30Martedì 4 giugno dalle ore 15:30 alle ore 17:30Mercoledì 5 giugno dalle ore 15:30 alle ore 17:30Giovedì 6 giugno dalle ore 15:30 alle ore 17:30Venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18Sabato 8 giugno dalle ore 9 alle ore 23Domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.