Diversamente abili, si rinnova l'appuntamento con le giostre

Un pomeriggio diverso, inclusivo, all'insegna del divertimento: giovedì 25 luglio, dalle ore 19 alle ore 21, sarà possibile accedere gratuitamente al parco di divertimenti allestito sulla strada provinciale per Bisceglie in occasione della festa patronale.L'utilizzo gratuito delle giostre è riservato ai ragazzi con disabilità e al loro accompagnatore (1 per ognuno massimo). L'iniziativa è promossa dal vice sindaco con delega alle politiche attive per la disabilità, Fabrizio Ferrante, grazie alla collaborazione con Ermanno Bellucci vicepresidente ANESV di Puglia e Basilicata.Un ringraziamento particolare va a tutti i titolari delle attrazioni del luna park che hanno accettato volentieri questa iniziativa. Tutti coloro che fossero interessati possono mandare una mail di richiesta a taf@comune.trani.bt.it dalle ore 12 di oggi alle ore 12 del 24 luglio. Le mail fuori termine e quelle oltre la disponibilità non riceveranno riscontro.