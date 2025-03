Ex sciala "De Simone": avviati stamani i lavori di riqualificazione

Social Video 1 minuto Trani, ex sciala De Simone: avviata la riqualificazione

Sono partiti stamani i lavori di riqualificazione dell'area afferente l'ex sciala De Simone, lo ha annunciato il Sindaco Amedeo Bottaro in un suo post social marcato con :"Il mare torna di tutti". Lo spazio torma quindi fruibile ai tranesi per essere utilizzato come accesso pubblico al mare, ma anche in prospettiva come servizi culturali, servizi ricreativi e sportivi. Questo diventerà la ex sciala del cavaliere Antonio De Simone, situata sul lungomare Cristoforo Colombo e già da diversi anni ritornata nella disponibilità del Comune di Trani a seguito del fallimento della società e della scadenza della concessione demaniale.Il Tribunale di Trani aveva dichiarato fallita la De Simone Vincenzo & C. Sas nel 2013, ma la concessione demaniale, scaduta nel 2010, non aveva permesso di accreditarla nella procedura fallimentare, per cui l'unico soggetto giuridico legittimato a confrontarsi con imprenditori, locali e non, interessati alle sorti dell'area in questione, fu soltanto il Comune di Trani che ora ci mette mano per la riqualificazione.