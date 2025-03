"Festa di Primavera" al Family Lab di Trani

Sarà un'esplosione di gioia e divertimento per tutta la famiglia la festa dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni aldi Trani, i piccoli potranno festeggiare l'arrivo della primavera con giochi, attività creative e tanto spirito di festa! Un'opportunità per vivere insieme un momento di socializzazione, gioia e scoperta del mondo che cambia con la nuova stagione.La partecipazione a tutte le iniziative delè gratuita , previa apposita iscrizione e verifica della disponibilità di posti. Martedì 27 marzo dalle ore 17:30, in via Via Caposele, 60 - Tel. 0883 011094 - Mail: familylabtrani@libero.it