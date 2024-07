Attive a Trani le prime postazioni di Bike sharing: i costi e la mappa

Sono attive le prime stazioni di bike sharing comunale. Il servizio, a pieno regime, comprende complessivamente una flotta di 120 e-bike suddivise in 20 stazioni.Le tariffe vanno da €1,80 di attivazione del servizio fino alle 24, 50 euro per l'abbonamento annuale a cui vanno aggiunti i costi per l'uso della bicicletta.Il Comune di Trani, attraverso l'avviso pubblico emesso dalla controllata AMET S.p.A., ha aggiudicato il servizio alla VAIMOO S.r.l., già operatore del servizio di bike sharing del Comune di Bari e di diversi altri Comuni in Puglia e in Italia.Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili nella galleria di foto in allegato. E sulla apphttps://trani.vaimoo.app/