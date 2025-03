Il Comune di Trani avvisa della momentanea chiusura di alcuni uffici per il 25 marzo

Comunicato stampa. Si rende noto che nella giornata di martedì 25 marzo, per formazione del personale, resteranno chiusi al pubblico gli uffici dell'Area lavori pubblici, gli uffici dell'Area urbanistica demanio ambiente, e gli uffici Patrimonio e Suap. Inoltre, per motivi organizzativi, l'ufficio Cambi di Residenza resterà chiuso al pubblico sempre nella stessa giornata, lo sportello sarà aperto al pubblico, per il recupero, nella giornata di domani mercoledì 26 marzo. Per informazioni è disponibile il numero : 0883 581331