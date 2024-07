EstateConTe 2024, a Trani un cartellone ricco di iniziative

EstateConTe 2024 è la denominazione delle attività estive dell'associazione ContestoLab. Un cartellone ricco di tante iniziative a cui partecipano i ragazzi speciali di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia seguiti da professionisti del comportamento."La mattina si svolge il campus a Trani presso il lido Baia Nha' di Gaetano Ciardi", ha evidenziato Raffaella Caifasso, presidente di ContestoLab."Un sano divertimento all'insegna dei giochi d'acqua e delle attività didattiche senza tralasciare quelle ricreative".Tra le iniziative settimanali pomeridiane ricordiamo invece l'ortoterapia presso il Trullallero di Chicca di Terlizzi nella riserva naturale del Pantano a Bisceglie. E poi ancora laboratori di "Mani in pasta", escursioni, uscite sociali e la collaborazione con la Casa di riposo nell'ambito del progetto "Le voci del cuore" che prevede anche una mostra finale dei manufatti realizzati durante il percorso di collaborazione tra anziani e ragazzi speciali."Le nostre sono attività di socializzazione e integrazione", ha dichiarato Erica Di Pietro analista del comportamento che segue i ragazzi da vicino durante le iniziative estive."In qualità di educatrici e analisti dell'associazione puntiamo molto sull'autonomia e sul benessere dei ragazzi. I genitori affidano con serenità e tranquillità i loro figli a noi specialisti. Questo lo avvertiamo e ci rende felici",ha aggiunto Michela Lops educatore e tecnico del comportamento.Tutte le attività sono rese possibili dai Donatori volontari che stanno aderendo alla campagna di raccolta fondi "Unici e a colori.L'associazione ringrazia tutti i partner per il supporto che offrono per la realizzazione delle attività estive: FCD Atletico Bisceglie, Il Colore degli Anni - OdV, Compagnia binario Zero, il Lido Baia Nhá e il Trullallero.