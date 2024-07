Arresto Gianferrini, il centrodestra tranese: "Il suo operato non poteva e non doveva passare inosservato"

La notizia dell'arresto di un pubblico funzionario, per fatti legati alla gestione della cosa pubblica, desta sempre giustificate preoccupazioni. Qualcuno, in vena di formulare prematuri e, come tali, avventati giudizi politici, si chiede: "ma è possibile che, prima di ora, nessuno si sia accorto che qualcosa non funzionava, oppure che funzionava male?"Non si tratta solo dei soliti oppositori di regime, ma anche di comuni Cittadini che hanno delegato a Altri il dovere di amministrare al meglio la loro Città, riservandosi però il diritto di criticare la loro gestione.Quel funzionario, sino a poco tempo fa, gestiva una parte essenziale dell'intera attività amministrativa. Il suo operato non poteva e non doveva passare inosservato."Non è che gli amministratori non sono stati in grado di monitorare e verificare l'operato dell'apparato amministrativo?" Questa è la domanda che si fa sempre più ricorrente.Noi del Centrodestra cittadino aspettavamo, e aspettiamo ancora, di ascoltare la parola del Sindaco cui, certamente, non spetta il compito di esprimere giudizi sull'operato di quell'amministratore. Sappiamo bene, infatti, che a questo ci pensa la Giurisdizione. Ma una sua concreta valutazione delle possibili ricadute che quanto è emerso, benché ancora in fase di indagini, possa aver avuto sulla gestione dell'attività amministrativa di Trani, ci appare doverosa. Tanto si rende ancora più opportuno dal momento che la cronaca giudiziaria riferisce che "Anche i lavori di messa in sicurezza della discarica Puro Vecchio di Trani sarebbero stati macchiati da corruzione" (Nuovo Quotidiano di Puglia, ed. Bari del 12 luglio 2024).Non conosciamo il contenuto degli atti processuali. Tuttavia, noi crediamo fortemente nella presunzione di non colpevolezza che, necessariamente, fa da cornice all'immagine di chi è sottoposto a procedimento penale. Abbiamo anche motivo di avere fiducia nell'operato della Giustizia che, in alcuni casi, ha finito per riabilitare la figura di chi, per molti anni, ha subito l'onta di un processo penale.Ecco come si giustifica, a nostro avviso, quella presunzione che non consente ad alcuno di considerare colpevole un indagato finchè non sia intervenuta nei suoi confronti sentenza definitiva di condanna.Ma una pubblica amministrazione non può aspettare l'esaurimento dei tempi della Giustizia. Deve fare subito qualcosa! E ciò anche al fine di porre rimedio a eventuali criticità del sistema, oggi evidenziate dalle indagini in corso. Ci aspettiamo, dunque, un intervento immediato da parte di chi governa la nostra Città. Per quel che è possibile, ci aspettiamo un comunicato del Sindaco in carica e forse anche l'avvio di una ispezione amministrativa al fine di verificare all'attualità possibili disfunzioni dell'apparato amministrativo e criticità del sistema, che possano aver arrecato danno anche all'immagine di Trani e dei suoi Cittadini.