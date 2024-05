Nomina diretta degli scrutatori, contrariato il consigliere Gianni di Leo

«Ho appreso da gossip vari che per le prossime elezioni europee l'Amministrazione di pseudo centro sinistra di Trani anziché agevolare le fasce più deboli ha deciso di procedere a nomina diretta degli scrutatori senza coinvolgere minimamente nella decisione le forze politiche di minoranza o perlomeno quella che ho l'onore di rappresentare in Consiglio Comunale. Mi riservo di presentare un formale esposto in Prefettura affinché tale Ufficio territoriale del Governo valuti ogni più opportuna iniziativa a tutela della legalità e del buon andamento delle elezioni stesse per le quali si potrebbero già addensare delle nubi nere di un possibile voto di scambio»: lo afferma in una nota Gianni Di Leo della Lega Trani.