“Attenzione strada disastrata”, Di Leo critica la situazione in Via Taranto

" è ciò che c'è scritto su un cartello posizionato all'ingresso di, una delle traverse di; strada questa al centro delle polemiche nelle ultime settimane, a causa dei disagi alla viabilità causati dai lavori in corso nella zona.Sul punto è intervenuto, che in una nota indirizzata ai vertici dell'amministrazione tranese e ai dirigenti di area ha denunciato la situazione rappresentandola come un pessimo biglietto da visita per la città."Numerosi concittadini residenti in Via Martiri di Palermo – spiega Di Leo – mi hanno segnalato che in una traversa della stessa vi è una Via Taranto che versa in condizioni penose, tanto disastrate che da anni evidentemente dei privati hanno apposto il cartello <<>>."Il capogruppo della Lega, dopo aver effettuato un sopralluogo in zona ha invocato un intervento dell'amministrazione."Urge rimuovere o far rimuovere quel cartello "fai da te" – chiede il Consigliere Comunale - che oltretutto è un pessimodella Città ma soprattutto necessita una manutenzione straordinaria a salvaguardia della incolumità pubblica e sicurezza collettiva nonché a tutela delle casse comunali che potrebbero essere aggredite da richieste risarcitorie."Gianni di Leo nella sua nota ha infine invitato ilad eseguire un verbale di accertamento dello stato dei luoghi.