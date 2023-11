Sottopasso di Via Martiri di Palermo, serve una soluzione strutturale e non emergenziale

Social Video 4 minuti La questione del sottopasso in via Palermo a Trani

Una questione complessa quella riguardante il, che richiede una soluzione strutturale e non emergenziale. Le ripetute chiusure dell'importante punto di transito, che collega i quartieri, nonché punto di ingresso ed uscita dalla città grazie alla vicinanza con la s.s. 16 bis, hanno acceso gli animi del consiglio comunale e della cittadinanza.Casus belli sarebbe stata la nota del consigliere comunale della Lega, protocollata in data 26 ottobre, in cui si segnalava il mancato funzionamento delle pompe di aspirazione, e i conseguenti disagi alla viabilità causati dalla chiusura del tratto stradale, solidarizzando anche con gli uomini dellacostretti a presidiare le transenne sotto la pioggia, ripetutamente a causa dei cronici disservizi all'infrastruttura. Sul punto il consigliere della Lega ha evidenziato la questione della manutenzione, chiedendo anche un elenco degli interventi svolti negli ultimi anni.La problematica, segnalata più volte anche dai consiglieri(FDI) e(LPS), è stata evidenziata dal consigliere comunale(M5S), che ha convocato la, di cui è vice presidente, in cui è stato affrontato il problema.Quello che viene a disegnarsi oggi sarebbe un mancato funzionamento della struttura a causa del, gravemente danneggiato probabilmente dalla presenza diche avrebbero rosicchiato i cavi elettrici, come rappresentato anche dal Vice Presidente della IV Commissione Branà.