Crolla albero in piazza Gradenigo, miracolosamente illeso un giovane

Prima ondata di maltempo dell'anno e in città si registrano i soliti vecchi problemi legati al verde pubblico. Nel primo pomeriggio, a causa della pioggia battente, un grosso albero di pino con ogni probabilità in parte malato si è piegato finendo sul marciapiede: un giovane lì di passaggio è riuscito a schivarlo per poco, rimanendo miracolosamente illeso. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per mettere l'area in sicurezza.