Vento forte: grosso ramo di una tamerice si spezza e cade sulla pista ciclabile

Non piove, ma soffia il vento sulle "tamerici salmastre e arse" del lungomare di Trani: e a una di esse, all'altezza del Lido dei Marinai d'Italia, il vento di stanotte ha spezzato un grosso ramo che gli habituè del jogging, della camminata, della bicicletta di primo mattino, si sono ritrovati sulla pista ciclabile.Non c'è pace, insomma, per il verde di Trani, che - si potrebbe dire - continua a perdere pezzi : ma soprattutto che nella città continua a diminuire a vista d'occhio. E anche le dannunziane tamerici che disegnano in maniera identificativa la nostra costa meriterebbero evidentemente controlli e manutenzioni, per la salvaguardia di esse e - è evidente - per la pubblica sicurezza.Perché sotto quel ramo, per buona sorte, stamattina, non stava passando nessuno.