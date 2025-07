Maltempo, crolla grosso albero nell'ex ospedaletto di Trani: nessun danno e ferito

Un grosso albero è crollato questo pomeriggio all'interno del giardino dell'ex ospedaletto di via Imbriani. Il cedimento, probabilmente causato dalle abbondanti piogge delle ultime ore, è avvenuto nei pressi dell'ingresso del reparto di psichiatria infantile, dove solitamente sostano bambini in attesa delle visite.Fortunatamente, al momento dell'incidente non era presente nessuno nella zona colpita, evitando così gravi conseguenze. Tuttavia, il fatto riporta l'attenzione sulle condizioni di degrado della struttura, già da tempo oggetto di segnalazioni da parte degli utenti per la scarsa manutenzione del verde e delle aree comuni.Si attendono ora i rilievi tecnici per valutare la sicurezza dell'intera area.