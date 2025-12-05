Piove sul bagnato: strade rurali già in rovina distrutte dalla pioggia, impossibile l'accesso ai mezzi

La pioggia eccezionale che ieri ha messo in ginocchio la città non ha risparmiato le campagne di Trani: le foto che pubblichiamo provengono da contrada Santa Lucia, dove un proprietario di terreni questa mattina ha trovato uno scenario definito "drammatico". Impossibile per lui accedere con l'auto, solo un report della distruzione.Già normalmente dissestate, le strade rurali che collegano i campi alla viabilità principale si presentano oggi come un percorso ad ostacoli: buche ancora più profonde, carreggiate erose, tratti di asfalto letteralmente sbriciolati dall'acqua e vere e proprie voragini che rendono impossibile il transito.La pioggia di ieri ha avuto gioco facile nell' aggravare una situazione però già critica e compromessa con tantissimi tratti dall'aspetto di colabrodo, costellati di buche e squarci veri e propri, , trascinando via terra, ghiaia e margini stradali. In diversi punti, il ciglio della strada è crollato, lasciando solchi e dislivelli che hanno davvero di fatto isolato alcuni terreni.Sono molti gli agricoltori e residenti della zona che non sono riusciti a raggiungere i terreni con auto o anche mezzi agricoli, costretti a proseguire a piedi tra fango e detriti.«Le condizioni erano già critiche da anni – racconta uno dei proprietari – ma quello che abbiamo trovato oggi è la prova di quanto sia urgente intervenire. Le strade non sono più strade».Il maltempo di ieri, dunque, non ha solo allagato cantine e strade urbane, ma ha riportato alla luce – in alcuni casi letteralmente – la fragilità di un territorio che nelle zone agricole soffre un'abbandono strutturale.E il "day after" lascia una domanda aperta: quanto ancora dovranno resistere residenti e agricoltori prima che venga messo in sicurezza un patrimonio rurale che rappresenta una parte importante dell'identità tranese? Le richieste le denunce sono continue: "Ma non è anche questa Trani?"