Campagna dissesti strade
Campagna dissesti strade
Vita di città

Piove sul bagnato: strade rurali già in rovina distrutte dalla pioggia, impossibile l'accesso ai mezzi

Un labirinto di accessi in condizioni pessime ha agevolato il dissesto di interi tratti

Trani - venerdì 5 dicembre 2025 11.58
La pioggia eccezionale che ieri ha messo in ginocchio la città non ha risparmiato le campagne di Trani: le foto che pubblichiamo provengono da contrada Santa Lucia, dove un proprietario di terreni questa mattina ha trovato uno scenario definito "drammatico". Impossibile per lui accedere con l'auto, solo un report della distruzione.
Già normalmente dissestate, le strade rurali che collegano i campi alla viabilità principale si presentano oggi come un percorso ad ostacoli: buche ancora più profonde, carreggiate erose, tratti di asfalto letteralmente sbriciolati dall'acqua e vere e proprie voragini che rendono impossibile il transito.
La pioggia di ieri ha avuto gioco facile nell' aggravare una situazione però già critica e compromessa con tantissimi tratti dall'aspetto di colabrodo, costellati di buche e squarci veri e propri, , trascinando via terra, ghiaia e margini stradali. In diversi punti, il ciglio della strada è crollato, lasciando solchi e dislivelli che hanno davvero di fatto isolato alcuni terreni.
Sono molti gli agricoltori e residenti della zona che non sono riusciti a raggiungere i terreni con auto o anche mezzi agricoli, costretti a proseguire a piedi tra fango e detriti.
«Le condizioni erano già critiche da anni – racconta uno dei proprietari – ma quello che abbiamo trovato oggi è la prova di quanto sia urgente intervenire. Le strade non sono più strade».
Il maltempo di ieri, dunque, non ha solo allagato cantine e strade urbane, ma ha riportato alla luce – in alcuni casi letteralmente – la fragilità di un territorio che nelle zone agricole soffre un'abbandono strutturale.
E il "day after" lascia una domanda aperta: quanto ancora dovranno resistere residenti e agricoltori prima che venga messo in sicurezza un patrimonio rurale che rappresenta una parte importante dell'identità tranese? Le richieste le denunce sono continue: "Ma non è anche questa Trani?"
IMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WA
Via Mascagni sott’acqua: famiglia costretta a lasciare casa. “Da anni chiediamo la fogna bianca”
5 dicembre 2025 Via Mascagni sott’acqua: famiglia costretta a lasciare casa. “Da anni chiediamo la fogna bianca”
Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale 
5 dicembre 2025 Maldarizzi Automotive illumina la città di Bari donando l’albero di Natale 
"Natale nella Via Larga ", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera
5 dicembre 2025 "Natale nella Via Larga", via Zanardelli a Trani si illumina da stasera
Christmas Party: la magia del cantautorato italiano a Palazzo delle Arti Beltrani
5 dicembre 2025 Christmas Party: la magia del cantautorato italiano a Palazzo delle Arti Beltrani
Premio Federchimica Giovani, tra i vincitori il 1° circolo De Amicis
5 dicembre 2025 Premio Federchimica Giovani, tra i vincitori il 1° circolo De Amicis
GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini
5 dicembre 2025 GICA Elettronica amplia gli spazi: a Trani punto vendita più moderno e servizi sempre più vicini ai cittadini
1
Rosa Uva, maltempo: Trani in ginocchio e scuole "colabrodo ". L’Amministrazione trovi i fondi per la sicurezza
5 dicembre 2025 Rosa Uva, maltempo: Trani in ginocchio e scuole "colabrodo". L’Amministrazione trovi i fondi per la sicurezza
Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre
4 dicembre 2025 Maltempo, attese piogge anche per venerdì 5 dicembre
Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro
4 dicembre 2025 Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro
Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid
4 dicembre 2025 Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.