Amianto
Amianto
Vita di città

Maltempo a Trani, riscontrate fibre di amianto in via Papa Giovanni

Terminate le indagini ambientali effettuate da Arpa Puglia

Trani - lunedì 6 ottobre 2025 12.45 Comunicato Stampa
Sono terminate le indagini ambientali effettuate da Arpa Puglia sui frammenti di onduline della tettoia abbattuta il 1 ottobre dal maltempo a Trani. Sui campioni prelevati dai tecnici nell'area interessata, presso le ditte Azzollini e Nugnes e su strada in via papa Giovanni XXIII, sono state riscontrate fibre di amianto.

I tecnici di Arpa Puglia hanno chiarito che non è stato necessario prelevare frammenti di onduline caduti nei pressi delle altre ditte limitrofe (Solettificio Monterisi, LCM,Tesori d' Apulia, Di Clemente) poiché si tratta di materiale della stessa tipologia. I frammenti sono caduti in zone pavimentate e/o asfaltate che hanno impedito il contatto con il suolo.

Altri tre frammenti erano stati prelevati la sera del 1 ottobre dai Vigili del Fuoco del Comando di Barletta su indicazione di Arpa Puglia: anche su questi sono state rilevate fibre di amianto.

I campioni sono stati analizzati presso il Dipartimento Provinciale Arpa di Brindisi che è Centro di riferimento laboratorio regionale per le analisi sull'amianto.

Le forti piogge di questi giorni hanno, inoltre, evitato la dispersione di eventuali fibre nell'aria. Le indagini ambientali dell'Agenzia si possono dire, quindi, concluse.

La ditta Azzollini, inoltre, ha incaricato una Ditta specializzata per rimuovere i frammenti dalla zona principale e anche nelle aree circostanti: non c'è, quindi, pericolo per l'ambiente. Le attività di Bonifica su via papa Giovanni XXIII sono state portate a termine nel fine settimana e verificate dal personale Arpa congiuntamente alla Polizia locale.

A cedere, il 1^ ottobre, è stata una parte consistente della copertura di un capannone appartenente al marmificio "Azzollini" in via Giovanni XXIII, nella zona industriale della città. Le tegole sono precipitate al suolo nelle aree limitrofe al marmificio, frantumandosi e danneggiando anche alcune autovetture in sosta
Amianto a TraniAmianto a Trani
  • Maltempo
Altri contenuti a tema
Albero inclinato dal vento in Corso Imbriani, intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco nella notte Albero inclinato dal vento in Corso Imbriani, intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco nella notte L'operazione ha evitato possibili crolli in una zona ad alta percorrenza
Maltempo, a Trani la villa comunale chiusa oggi per sicurezza Maltempo, a Trani la villa comunale chiusa oggi per sicurezza Per vento forte e rischio caduta alberi
Maltempo, crolla parte del muraglione di via Venezia: nessun ferito Maltempo, crolla parte del muraglione di via Venezia: nessun ferito Il cedimento parziale solleva interrogativi sullo stato del luogo
Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione Cronaca Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione In attesa dell'Ordinanza urgente del Sindaco, sul posto la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco
Maltempo, crolla grosso albero nell'ex ospedaletto di Trani: nessun danno e ferito Cronaca Maltempo, crolla grosso albero nell'ex ospedaletto di Trani: nessun danno e ferito L'arbusto sarebbe ceduto dopo le abbondanti piogge delle scorse ore
Pioggia intensa, fino a mezzanotte allerta gialla in Puglia Meteo Pioggia intensa, fino a mezzanotte allerta gialla in Puglia L'avviso della Protezione Civile regionale
Pioggia e vento su Trani, su viale De Gemnis cade un grosso pino Cronaca Pioggia e vento su Trani, su viale De Gemnis cade un grosso pino La strada è tra le più danneggiate dalle radici degli alberi
Maltempo a Trani, grosso ramo di pino cade sul piazzale del Monastero di Colonna Cronaca Maltempo a Trani, grosso ramo di pino cade sul piazzale del Monastero di Colonna Non ci sono danni a cose e persone
La Soccer Trani è inarrestabile, Moscelli: «Strepitosi. Classifica? Il percorso è ancora lungo»
6 ottobre 2025 La Soccer Trani è inarrestabile, Moscelli: «Strepitosi. Classifica? Il percorso è ancora lungo»
Mobilitazione per Gaza, Ciliento: «Insieme per la pace»
6 ottobre 2025 Mobilitazione per Gaza, Ciliento: «Insieme per la pace»
Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva
6 ottobre 2025 Giuseppe Tortorsa e Dora D'Alfonso entrano in Italia Viva
A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti
6 ottobre 2025 A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti
Maxi frode sull'import auto di lusso: operazione GdF a Andria, Trani e Molfetta
6 ottobre 2025 Maxi frode sull'import auto di lusso: operazione GdF a Andria, Trani e Molfetta
Formazione nella sanità pubblica, pilastro strategico per cure di qualità e sicurezza dei pazienti
6 ottobre 2025 Formazione nella sanità pubblica, pilastro strategico per cure di qualità e sicurezza dei pazienti
Trani Tradizioni ha una nuova casa: inaugurata la sede in via Pertini
6 ottobre 2025 Trani Tradizioni ha una nuova casa: inaugurata la sede in via Pertini
Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani
6 ottobre 2025 Postamat nel mirino dei ladri, Poste Italiane spegne gli sportelli di notte, c'è anche Trani
Sanità a Trani, la doppia azione di Donata Di Meo (Puglia Popolare)
6 ottobre 2025 Sanità a Trani, la doppia azione di Donata Di Meo (Puglia Popolare)
Confesercenti Trani premia commercio e cultura
6 ottobre 2025 Confesercenti Trani premia commercio e cultura
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.