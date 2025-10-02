Maltempo, crolla parte del muraglione di via Venezia: nessun ferito

A seguito delle forti piogge e delle raffiche di vento che nelle ultime ore si sono abbattute sulla città di Trani, si è verificato il cedimento di una porzione del muraglione che costeggia il belvedere di via Venezia, sul lato lungomare.Il crollo ha causato la caduta di calcinacci e detriti sull'area sottostante, fortunatamente senza provocare feriti. I residenti e i cittadini che frequentano abitualmente quella zona del lungomare segnalano la necessità di un intervento da parte delle autorità competenti, sia per mettere in sicurezza l'area sia per valutare lo stato strutturale del muraglione. Si attende ora un sopralluogo tecnico e l'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza pubblica, anche alla luce delle condizioni meteo ancora instabili.