Muraglione
Muraglione
Vita di città

Maltempo, crolla parte del muraglione di via Venezia: nessun ferito

Il cedimento parziale solleva interrogativi sullo stato del luogo

Trani - giovedì 2 ottobre 2025 11.58
A seguito delle forti piogge e delle raffiche di vento che nelle ultime ore si sono abbattute sulla città di Trani, si è verificato il cedimento di una porzione del muraglione che costeggia il belvedere di via Venezia, sul lato lungomare.

Il crollo ha causato la caduta di calcinacci e detriti sull'area sottostante, fortunatamente senza provocare feriti. I residenti e i cittadini che frequentano abitualmente quella zona del lungomare segnalano la necessità di un intervento da parte delle autorità competenti, sia per mettere in sicurezza l'area sia per valutare lo stato strutturale del muraglione. Si attende ora un sopralluogo tecnico e l'adozione di misure idonee a garantire la sicurezza pubblica, anche alla luce delle condizioni meteo ancora instabili.
Muraglione di via VeneziaMuraglione di via VeneziaMuraglione di via Venezia
  • Maltempo
Altri contenuti a tema
Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione Cronaca Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione In attesa dell'Ordinanza urgente del Sindaco, sul posto la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco
Maltempo, crolla grosso albero nell'ex ospedaletto di Trani: nessun danno e ferito Cronaca Maltempo, crolla grosso albero nell'ex ospedaletto di Trani: nessun danno e ferito L'arbusto sarebbe ceduto dopo le abbondanti piogge delle scorse ore
Pioggia intensa, fino a mezzanotte allerta gialla in Puglia Meteo Pioggia intensa, fino a mezzanotte allerta gialla in Puglia L'avviso della Protezione Civile regionale
Pioggia e vento su Trani, su viale De Gemnis cade un grosso pino Cronaca Pioggia e vento su Trani, su viale De Gemnis cade un grosso pino La strada è tra le più danneggiate dalle radici degli alberi
Maltempo a Trani, grosso ramo di pino cade sul piazzale del Monastero di Colonna Cronaca Maltempo a Trani, grosso ramo di pino cade sul piazzale del Monastero di Colonna Non ci sono danni a cose e persone
Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in Puglia Meteo Maltempo, allerta gialla per rischio temporali in Puglia L'avviso della Protezione civile valido dalle 8 del 17 agosto
Maltempo, il concerto di Nino Frassica posticipato a martedì 23 luglio Eventi e cultura Maltempo, il concerto di Nino Frassica posticipato a martedì 23 luglio L'evento era stato fissato in un primo momento a lunedì 22 luglio
Maltempo, allerta gialla per temporali anche per la giornata di martedì 12 marzo Meteo Maltempo, allerta gialla per temporali anche per la giornata di martedì 12 marzo Diramato nuovo bollettino della Protezione Civile
Torna la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti
2 ottobre 2025 Torna la raccolta alimentare promossa dall'associazione Orizzonti
Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII
2 ottobre 2025 Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII
Aggiornamento albo presidenti di seggio elettorale
2 ottobre 2025 Aggiornamento albo presidenti di seggio elettorale
Festa dei nonni, l'augurio speciale da parte dei Carabinieri della BAT
2 ottobre 2025 Festa dei nonni, l'augurio speciale da parte dei Carabinieri della BAT
Coppa, la Soccer Trani vola agli ottavi: Don Uva battuto anche al ritorno. È 3-0 al ‘Poli’
2 ottobre 2025 Coppa, la Soccer Trani vola agli ottavi: Don Uva battuto anche al ritorno. È 3-0 al ‘Poli’
Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre
2 ottobre 2025 Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre
Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca
2 ottobre 2025 Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca
FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente
2 ottobre 2025 FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente
Cantieri fermi, Di Leo (Lega) all'attacco: "Progetti come romanzi gialli "
2 ottobre 2025 Cantieri fermi, Di Leo (Lega) all'attacco: "Progetti come romanzi gialli"
Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione
1 ottobre 2025 Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.