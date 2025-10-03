Albero inclinato dal vento in Corso Imbriani, intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco nella notte

La scorsa notte, a causa della forte ondata di maltempo che sta interessando Trani, con raffiche di vento particolarmente intense, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con urgenza in Corso Imbriani, dove un albero si era pericolosamente inclinato.L'intervento è avvenuto a pochi metri dalla sede della Polizia Locale, in un punto particolarmente sensibile della città: si tratta infatti di una delle strade più trafficate nelle ore diurne. L'albero, piegato dal vento e appesantito dalla pioggia, rischiava di crollare sulla carreggiata, con gravi conseguenze per la sicurezza pubblica.Per prevenire rischi, i Vigili del Fuoco hanno eseguito un'operazione di potatura d'urgenza, alleggerendo la chioma e mettendo in sicurezza la zona. L'intervento ha evitato ulteriori criticità e ha permesso di scongiurare danni a persone e veicoli.L'episodio si inserisce in un quadro più ampio di disagi legati al maltempo in città, con le autorità costantemente all'opera per monitorare e fronteggiare le situazioni di pericolo.