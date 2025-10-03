Albero potato
Albero potato
Vita di città

Albero inclinato dal vento in Corso Imbriani, intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco nella notte

L'operazione ha evitato possibili crolli in una zona ad alta percorrenza

Trani - venerdì 3 ottobre 2025 10.23
La scorsa notte, a causa della forte ondata di maltempo che sta interessando Trani, con raffiche di vento particolarmente intense, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con urgenza in Corso Imbriani, dove un albero si era pericolosamente inclinato.

L'intervento è avvenuto a pochi metri dalla sede della Polizia Locale, in un punto particolarmente sensibile della città: si tratta infatti di una delle strade più trafficate nelle ore diurne. L'albero, piegato dal vento e appesantito dalla pioggia, rischiava di crollare sulla carreggiata, con gravi conseguenze per la sicurezza pubblica.

Per prevenire rischi, i Vigili del Fuoco hanno eseguito un'operazione di potatura d'urgenza, alleggerendo la chioma e mettendo in sicurezza la zona. L'intervento ha evitato ulteriori criticità e ha permesso di scongiurare danni a persone e veicoli.

L'episodio si inserisce in un quadro più ampio di disagi legati al maltempo in città, con le autorità costantemente all'opera per monitorare e fronteggiare le situazioni di pericolo.
