Maltempo, a Trani la villa comunale chiusa oggi per sicurezza

Trani - venerdì 3 ottobre 2025 8.51
A causa delle avverse condizioni meteo e in particolare delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio, l'amministrazione comunale di Trani ha disposto la chiusura temporanea della villa comunale per l'intera giornata di oggi, 3 ottobre.

La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza dei cittadini, considerato il rischio di caduta rami o alberi. Si raccomanda la massima prudenza anche nelle altre aree verdi cittadine.
