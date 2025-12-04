Sottopasso allagato
Maltempo a Trani, pioggia battente e disagi diffusi in città

Allagamenti, blackout e viabilità in tilt

Trani - giovedì 4 dicembre 2025 10.24
L'ondata di maltempo che sta investendo l'intera Puglia, dove è in vigore un'allerta arancione della Protezione Civile, sta causando numerosi disagi anche a Trani. Le forti piogge delle ultime ore stanno mettendo a dura prova viabilità, infrastrutture e utenze cittadine.

Sottopasso di Pozzo Piano

Tra le situazioni più critiche si segnala nuovamente l'allagamento del sottopasso di via Pozzo Piano, già noto per i suoi problemi di drenaggio. Il semaforo rosso è stato attivato per bloccare il transito e garantire la sicurezza degli automobilisti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per monitorare la viabilità e deviare il traffico.

Sbalzi elettrici, sospeso trasporto pubblico

Non va meglio sul fronte delle forniture elettriche. In diverse zone della città si registrano continui sbalzi di corrente, che stanno causando danni e malfunzionamenti a elettrodomestici e impianti domestici. Le utenze domestiche e commerciali sono le più colpite, con forti ripercussioni anche sull'attività lavorativa. A tal riguardo Amet comunica quanto segue: «A causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la città, si stanno registrando disagi su alcuni servizi gestiti da Amet Trani. In particolare, il servizio di trasporto pubblico ha subito interruzioni temporanee dovute agli allagamenti presenti in diverse zone del territorio cittadino. Le corse riprenderanno regolarmente non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno. Per quanto riguarda le linee elettriche, si sono verificati guasti in quattro aree della città. I tecnici Amet sono intervenuti tempestivamente e gli interventi di ripristino sono in fase avanzata: la situazione sta progressivamente tornando alla normalità. Amet Trani continuerà a monitorare l'evolversi della situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti qualora necessari».

Strada allagate

Molte strade della città risultano allagate o parzialmente impraticabili, creando disagi diffusi alla circolazione e rallentamenti significativi. In particolare, nelle aree più periferiche (vedi zona Capirro), le pozzanghere si sono trasformate in vere e proprie insidie per chi si sposta in auto o a piedi.

Cede porzione di muro in via Verdi

In via Verdi è ceduta una porzione del muro che costeggia la ferrovia di via Corato. La strada è attualmente impraticabile a causa degli enormi blocchi di pietra venuti giù. Non si registrano feriti.

Alberi crollati

Si registrano diversi alberi crollati. Dopo quello di via Olanda, l'ultimo crollo si registra in piazza Cezza dove è caduto un grosso albero di pino senza provocare fortunatamente feriti.

Monitoraggio della Protezione Civile in sinergia col Comune

La Protezione Civile invita alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e segnalando eventuali criticità. Le autorità locali restano in allerta per fronteggiare ulteriori emergenze legate all'evoluzione del quadro meteorologico. Il sindaco di Trani sta monitorando anche la situazione legata alle scuole che attualmente rappresentano un luogo sicuro per gli studenti. Eventuali comunicazioni ufficiali a riguardo saranno comunicate dalla nostra redazione.
