Trani, torna "Notte prima degli esami 2026": stasera i maturandi si ritrovano sul piazzale di Santa Maria di Colonna

Ci sono appuntamenti che non hanno bisogno di essere organizzati per diventare tradizione. Basta il passaparola, la voglia di stare insieme e la consapevolezza di vivere uno dei momenti più importanti della propria vita. È così che anche quest'anno torna a Trani la "Notte prima degli esami", l'evento che vedrà protagonisti i maturandi tranesi questa sera, mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 20:30 sul suggestivo piazzale di Santa Maria di Colonna.A poche ore dalla prima prova scritta dell'Esame di Stato, centinaia di ragazze e ragazzi provenienti dagli istituti superiori cittadini si ritroveranno per condividere emozioni, paure, aspettative e sogni. Un rito collettivo che da anni accompagna gli studenti tranesi verso il traguardo della maturità.La colonna sonora ideale resta sempre quella resa immortale da Antonello Venditti, ma la vera musica della serata sarà fatta di risate, abbracci, selfie, ricordi degli anni trascorsi tra i banchi di scuola e immancabili pronostici sulle tracce ministeriali che domani apriranno ufficialmente gli esami.Come ogni anno non mancherà anche un momento di raccoglimento e riflessione promosso dalla Pastorale Giovanile cittadina, per affidare al Signore i maturandi alla vigilia di una prova importante non solo dal punto di vista scolastico, ma anche umano.La "Notte prima degli esami" rappresenta infatti molto più di un semplice appuntamento festoso. È il simbolo di un passaggio generazionale, il confine tra l'adolescenza e una nuova fase della vita. Una notte in cui si intrecciano emozioni contrastanti: l'ansia per ciò che accadrà il giorno successivo, la nostalgia per gli anni che si stanno chiudendo e l'entusiasmo per il futuro che attende ciascuno di loro.Sul piazzale di Colonna si ritroveranno così storie diverse ma accomunate dallo stesso stato d'animo. Ci sarà chi ripasserà ancora qualche appunto dell'ultimo minuto, chi proverà a indovinare gli autori delle tracce, chi affiderà la propria serenità a un rito scaramantico e chi, più semplicemente, sceglierà di vivere una serata tra amici per scaricare la tensione accumulata negli ultimi mesi.L'importante, come ricordano gli organizzatori e gli stessi rappresentanti degli studenti, è vivere questo momento con responsabilità e buon senso. La regola è una sola: divertirsi con testa. Perché la festa più bella sarà quella di domani, quando ogni maturando potrà raccontare di aver affrontato con coraggio il primo giorno dell'esame che segna la conclusione di un percorso e l'inizio di una nuova avventura.