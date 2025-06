"Notte prima degli esami" a Trani, dalle ore 20:30 la diretta Facebook dal Monastero di Colonna

Studio dell'ultimo minuto: per molti, le ore sono dedicate a un ripasso spasmodico di appunti, schemi e concetti, in un tentativo quasi disperato di fissare quante più informazioni possibili. Spesso è uno studio più emotivo che produttivo, ma è un modo per cercare di placare l'ansia e la sensazione di non essere preparati.

Rituali scaramantici: dalla matita portafortuna al bigliettino nascosto, non mancano i gesti superstiziosi, individuali o di gruppo, per invocare la buona sorte in vista delle prove.

Momenti di aggregazione: è un'occasione irrinunciabile per ritrovarsi con i compagni di classe o gli amici. Che sia a casa di qualcuno, in una piazza, in un bar aperto fino a tardi o persino tramite videochiamate di gruppo, la condivisione dell'ansia e del supporto reciproco è fondamentale. Si scambiano battute, si rassicura chi è più agitato, si ripercorrono gli anni passati.

Festa e celebrazione: per altri, è anche un momento per festeggiare la fine di un lungo percorso, brindando (con moderazione, si spera!) al futuro che li attende, nonostante l'imminenza della sfida. È un modo per esorcizzare la paura con la leggerezza.

Mancanza di sonno: la combinazione di adrenalina, studio, chiacchiere e ansia spesso porta a dormire pochissimo, se non affatto. I ragazzi si presentano all'esame stanchi ma carichi di una strana energia.

Ogni anno, mentre l'estate bussa alle porte, migliaia di studenti italiani vivono un'esperienza unica e condivisa: la "Notte prima degli esami". Resa immortale dall'omonima canzone di Antonello Venditti, questa non è semplicemente la notte che precede l'inizio delle prove di Maturità, ma un vero e proprio rito di passaggio intriso di emozioni contrastanti, solidarietà e un pizzico di follia giovanile.Non esiste un manuale di istruzioni per questa notte, né un'organizzazione ufficiale. La "Notte prima degli esami" è una tradizione spontanea che si tramanda di generazione in generazione tra i maturandi. È un appuntamento non scritto, ma profondamente radicato nell'immaginario collettivo, dove l'ultima frenetica corsa allo studio si mescola con il bisogno di socializzare, scaricare la tensione e celebrare la fine di un'era.Con i ragazzi anticiperemo in diretta dalle ore 20:30, dal Monastero di Colonna , questa notte mosaico di emozioni e tante attività: