Trani: «Notte prima degli esami», tutte le foto della serata

126 foto "Notte prima degli esami" a Trani Tonino Lacalamita

La "Notte prima degli esami" è un'espressione ormai entrata nel linguaggio comune in Italia, e si riferisce alla notte che precede l'inizio degli esami di maturità, una tradizione spontanea e consolidata tra gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori. Ieri sera sul piazzale del Monastero di Colonna sono stati centinaia i ragazzi tranesi che si sono incontrati per ricevere, prima di sciogliersi in canti ed abbracci, la benedizione didella Pastorale Giovanile Diocesana ed i sinceri auguri Istituzionali da parte del Sindacodi, assessore della Città di Trani.Generalmente, la notte che precede gli esami è un mix di emozioni e molti ragazzi l'avranno trascorsa a ripassare appunti, schemi e concetti, cercando di fissare nella mente quante più informazioni possibili, uno studio più ansiogeno che produttivo, ma lo sappiamo è solo un modo per placare l'agitazione e la naturale preoccupazione che, come è successo ieri sera al Monastero, si esorcizza attraverso i gesti portafortuna, piccoli riti personali o di gruppo, la foto con le mani giunte è un classico, per invocare la buona sorte.La notte appena trascorsa è molto più di un semplice ripasso finale, ma è un vero e proprio rito di passaggio che sta a simboleggiare la fine di un'era, il culmine del percorso scolastico superiore e la transizione verso l'età adulta, l'università o il mondo del lavoro. La serata al Monastero dei maturandi è stata energetica e ricca di entusiasmo dove il titolo della celebre canzone di Antonello Venditti, "Notte prima degli esami", ha contribuito ad immortalare ed amplificare questo fenomeno culturale, rendendolo un appuntamento quasi obbligato nell'immaginario collettivo degli studenti italiani.