Trani: La prima prova di Maturità 2025 tra attesa e liberazione

Un sospiro di sollievo, misto a una leggera euforia e la stanchezza di una mattinata intensa, questo è stato lo stato d'animo dei maturandi tranesi, e non solo, al termine della prima prova degli Esami di Maturità 2025, svoltasi questa mattina. Dopo mesi di preparazione, ansie e l'ormai leggendaria "Notte prima degli esami" che TraniViva ha seguito in diretta dal Monastero di Colonna, l'apertura delle buste con le tracce ha dato il via ufficiale all'avventura conclusiva del ciclo scolastico.Alle 8:30 in punto, il silenzio carico di tensione nelle aule è stato rotto solo dal fruscio dei fogli e dallo scatto delle penne. Le tracce, come ogni anno, hanno offerto un ventaglio di possibilità, cercando di stimolare riflessioni su temi attuali e intramontabili. Le reazioni alle tracce sono state variegate e per alcuni è stata una sorpresa rispetto alle aspettative su cui si puntava come i temi della guerra e della Intelligenza Artificiale oppure, in area letteratura, scrittori del '900 come Pirandello.Stamani abbiamo voluto intercettare, direttamente dai ragazzi all'uscita della scuola, lo stato Emotivo post-prova, un mix sensazioni fra sollievo, la sensazione più diffusa, stanchezza a motivo della concentrazione che la prova di italiano prevedeva ed infine una leggera euforia per il superamento della prima prova che ha generato una ventata di ottimismo e fiducia per le prove successive. "Il più è fatto," è stato il commento più diffuso fra gli studenti del Liceo Classico "Francesco De Sanctis", del Liceo Scientifico "V. Vecchi" ed altri dell'Istituto Alberghiero ":A. Moro" di Trani.Per i maturandi tranesi, la prima prova del 2025 non è stata solo un esame scritto, ma il primo atto di un viaggio che li porterà a chiudere un capitolo importante della loro vita. Ora, dopo una breve pausa per ricaricare le energie, l'attenzione si sposta sulla seconda sfida.