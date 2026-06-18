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Trani "Notte prima degli esami". Foto Tonino Lacalamita
Attualità

Tutte le foto di "Notte prima degli esami" | A Trani emozioni e abbracci sotto le stelle di Colonna

La notte che non si dimentica e da stamani iniziano gli esami di maturità

Trani - giovedì 18 giugno 2026 8.29
Per i maturandi tranesi è stata una serata indimenticabile, una di quelle destinate a restare impresse nel cuore ben oltre il giorno dell'esame. Sul suggestivo piazzale del Monastero di Santa Maria di Colonna hanno risuonato le note senza tempo di "Notte prima degli esami", colonna sonora di sogni, paure e speranze di intere generazioni.

Tra abbracci sinceri, sorrisi carichi di emozione, cori, fotografie ricordo e qualche lacrima inevitabile, centinaia di ragazzi hanno condiviso insieme l'ultimo capitolo di un percorso lungo cinque anni. Un momento sospeso tra passato e futuro, tra la nostalgia per ciò che sta per finire e l'entusiasmo per ciò che sta per cominciare.

Una notte magica, vissuta con leggerezza ma anche con la consapevolezza di trovarsi davanti a una delle prime grandi prove della vita. Emozioni autentiche che resteranno custodite nella memoria di ciascuno e che, negli anni a venire, potranno essere rivissute attraverso video, fotografie e racconti di una serata che ha celebrato l'amicizia, la crescita e la bellezza di essere giovani.
70 fotoSotto le stelle di Trani la !Notte prima degli esami" fra sogni, paure e promesseTonino Lacalamita
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  • Esami di maturità
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