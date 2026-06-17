ContestoLab punta su inclusione e autonomia: candidato a "Orizzonti Solidali" il progetto Campus Estivo 2026

C'è anche il progetto "Campus Estivo 2026" dell'associazione ContestoLab tra le 361 proposte presentate alla quattordicesima edizione di "Orizzonti Solidali", il bando promosso dalla Fondazione Megamark di Trani e rivolto agli enti del Terzo Settore impegnati nella realizzazione di iniziative sociali sul territorio pugliese.L'associazione, che opera tra Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia a favore di persone con autismo e altre disabilità, torna a partecipare al concorso dopo il successo ottenuto nel 2024, quando il progetto dedicato all'acqua-psicomotricità rientrò tra quelli finanziati dalla Fondazione. In occasione del saggio conclusivo di quell'esperienza era presente anche Daniela Balducci, referente di "Orizzonti Solidali" per Megamark.Quest'anno ContestoLab ha scelto di candidare un'iniziativa che rappresenta da tempo uno dei pilastri delle proprie attività: il campus estivo dedicato a bambini e ragazzi con autismo e disabilità, un servizio che da quattordici anni accompagna le famiglie durante il periodo estivo.«Per molti ragazzi e per le loro famiglie il campus rappresenta un'opportunità preziosa – spiega la presidente dell'associazione, Raffaella Caifasso – perché consente di consolidare e preservare le competenze e le autonomie conquistate nel corso dell'anno. Durante i mesi estivi, infatti, non tutte le strutture sono in grado di accogliere i nostri utenti e questo rischia di interrompere percorsi educativi e relazionali costruiti con grande impegno». Proprio per rispondere a questa esigenza, l'associazione ha deciso di ampliare ulteriormente l'offerta prevista per l'edizione 2026, scegliendo di sottoporre il progetto alla valutazione della Fondazione Megamark.Il programma del campus prevede numerose attività pensate per favorire inclusione, socializzazione e crescita personale: giornate al mare, laboratori artistici, esperienze di cucina e pasticceria, attività manuali e di falegnameria, oltre al progetto "Vivi la città", finalizzato a far conoscere ai partecipanti i comuni del territorio e a rafforzarne l'autonomia negli spostamenti e nella gestione delle esperienze quotidiane. Un percorso educativo che punta a trasformare il periodo estivo in un'occasione di crescita, apprendimento e divertimento, evitando che la pausa scolastica diventi un momento di isolamento o regressione.Le iscrizioni al Campus Estivo 2026 sono aperte fino al 30 giugno. Per informazioni è possibile contattare l'associazione all'indirizzo email info@contestolab.org oppure al numero 392 3797988.