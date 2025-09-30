Eventi e cultura
"Calici e sessualità", torna il format di ContestoLab
Appuntamento fissato per questa sera a Bisceglie con Michele Massimo Laforgia
Trani - martedì 30 settembre 2025 Comunicato Stampa
Ritorna a grande richiesta "Calici e sessualità", il format ormai consolidato ideato dall'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia che si occupa di autismo e dal dottor Michele Massimo Laforgia, psicoterapeuta e sessuologo.
L'appuntamento, patrocinato dall'amministrazione comunale, è fissato per questa sera, martedì 30 settembre, alle ore 20:00 nel Geday Garden (via Don Tonino Bello 45) di Bisceglie.
Protagonista della serata sarà il dottor Laforgia che con competenza e professionalità risponderà a domande sulla sessualità accompagnato dalla simpatia di Nikita Magno, la drag queen sempre attenta alle questioni sociali.
«La sessualità - ha dichiarato la presidente di ConTeStoLab Raffaella Caifasso - è un diritto di tutte le persone, comprese quelle diversamente abili. Per questo l'associazione ha deciso di parlarne con professionalità, ma in maniera leggera per abbattere tutti gli stereotipi».
Le domande vengono scritte su un biglietto e riposte in una scatola. Una scelta dello psicoterapeuta per lasciare più libertà al pubblico presente.
