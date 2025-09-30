"Calici e sessualità", torna il format di ContestoLab

Ritorna a grande richiesta, il format ormai consolidato ideato dall'associazioneche si occupa di autismo e dal dottor, psicoterapeuta e sessuologo.L'appuntamento, patrocinato dall'amministrazione comunale, è fissato per questa sera, martedì 30 settembre, alle ore 20:00 nel Geday Garden (via Don Tonino Bello 45) di Bisceglie.Protagonista della serata sarà ilche con competenza e professionalità risponderà a domande sulla sessualità accompagnato dalla simpatia di, la drag queen sempre attenta alle questioni sociali.«La sessualità - ha dichiarato la presidente di ConTeStoLab- è un diritto di tutte le persone, comprese quelle diversamente abili. Per questo l'associazione ha deciso di parlarne con professionalità, ma in maniera leggera per abbattere tutti gli stereotipi».Le domande vengono scritte su un biglietto e riposte in una scatola. Una scelta dello psicoterapeuta per lasciare più libertà al pubblico presente.