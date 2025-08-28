ContestoLab
Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria

Visionate le sculture lignee dell’artista Paolo Ricchiuti

Trani - giovedì 28 agosto 2025 9.57 Comunicato Stampa
Un posto incantevole immerso nella natura, tra i profumi che solo la terra sa offrire. L'associazione ContestoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia continua a stupire nella scelta delle location per organizzare gli eventi. Questa volta la scelta è ricaduta sulla masseria Posta Santa Croce di Bisceglie.

Una serata bellissima che ha visto protagonista ancora una volta i ragazzi autistici dell'associazione ContestoLab che hanno potuto ammirare da vicine le sculture lignee dell'artista Paolo Ricchiuti.

Un evento tra solidarietà e sociale come lo ha definito la presidente dell'associazione Raffaella Caifasso che ha accolto con piacere le assessore ai servizi sociali Roberta Rigante e alla cultura Loredana Bianco del Comune di Bisceglie.

«Sculture fotografate e racchiuse in un libro il cui ricavato di tutte le copie è stato già donato alla nostra associazione - ha affermato la presidente Raffaella Caifasso - Con il contributo realizzeremo un campus per i ragazzi più grandi per restituire loro quelle autonomie che non hanno e anche perché molto spesso restano soli».

Come rispondono a queste iniziative i ragazzi più fragili? «La natura per loro è pace - prosegue Caifasso - Infatti spesso realizziamo escursioni, campus, trekking e i ragazzi rispondono sempre con entusiasmo».

Per l'assessora Rigante si tratta di un progetto importante per il sociale. «Un'interazione sul territorio - ha sostenuto - che si dovrebbe creare più spesso: ContestoLab, tenuta Posta Santa Croce e l'artista».

«Un'iniziativa ampiamente culturale che permette alle diverse realtà sociali di compattarsi e unirsi. La cultura gioca sempre in ogni contesto un ruolo fondamentale» ha dichiarato l'assessora Loredana Bianco.

Gli alberi rimodellati dall'artista Paolo Ricchiuti sono rinati in seguito a un incendio. Una metamorfosi che ha poi dato il titolo al libro pubblicato. «La decisione di donare il ricavato della vendita del libro all'associazione ContestoLab è dovuta a una conoscenza che è maturata nel tempo. Una associazione che ha saputo radicarsi sul territorio e coinvolgere diverse realtà sociali per il bene dei ragazzi più fragili» ha chiosato Pietro Consiglio, proprietario della tenuta Posta Santa Croce di Bisceglie.
