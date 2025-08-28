Solidarietà in natura, ContestoLab fa tappa in una masseria

Un posto incantevole immerso nella natura, tra i profumi che solo la terra sa offrire. L'associazionecontinua a stupire nella scelta delle location per organizzare gli eventi. Questa volta la scelta è ricaduta sulla masseriaUna serata bellissima che ha visto protagonista ancora una volta iche hanno potuto ammirare da vicine le sculture lignee dell'artistaUn evento tra solidarietà e sociale come lo ha definito la presidente dell'associazioneche ha accolto con piacere le assessore ai servizi socialie alla culturadel Comune di Bisceglie.«Sculture fotografate e racchiuse in un libro il cui ricavato di tutte le copie è stato già donato alla nostra associazione - ha affermato la presidente Raffaella Caifasso - Con il contributo realizzeremo un campus per i ragazzi più grandi per restituire loro quelle autonomie che non hanno e anche perché molto spesso restano soli».Come rispondono a queste iniziative i ragazzi più fragili? «La natura per loro è pace - prosegue Caifasso - Infatti spesso realizziamo escursioni, campus, trekking e i ragazzi rispondono sempre con entusiasmo».Per l'assessora Rigante si tratta di un progetto importante per il sociale. «Un'interazione sul territorio - ha sostenuto - che si dovrebbe creare più spesso: ContestoLab, tenuta Posta Santa Croce e l'artista».«Un'iniziativa ampiamente culturale che permette alle diverse realtà sociali di compattarsi e unirsi. La cultura gioca sempre in ogni contesto un ruolo fondamentale» ha dichiarato l'assessoraGli alberi rimodellati dall'artista Paolo Ricchiuti sono rinati in seguito a un incendio. Una metamorfosi che ha poi dato il titolo al libro pubblicato. «La decisione di donare il ricavato della vendita del libro all'associazione ContestoLab è dovuta a una conoscenza che è maturata nel tempo. Una associazione che ha saputo radicarsi sul territorio e coinvolgere diverse realtà sociali per il bene dei ragazzi più fragili» ha chiosato, proprietario della tenuta Posta Santa Croce di Bisceglie.