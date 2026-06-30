Raffaella Caifasso - Michele Massimo Laforgia
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"Calici e Sessualità", a Trani un altro sold out per il format di ConTeStoLab

Grande partecipazione al Sant'Augustin: il sessuologo Michele Massimo Laforgia e la presidente Raffaella Caifasso rilanciano il dialogo su affettività, inclusione e abbattimento dei tabù.

Trani - martedì 30 giugno 2026 7.52 Comunicato Stampa
"Abbiamo bisogno di parlare di sessualità di sdoganare temi, di abbattere i tabù. Noi scegliamo di farlo in piazza tra la gente. La sessualità è dappertutto tranne dove deve essere." Così il dottor Michele Massimo Laforgia psicoterapeuta, sessuologo e ideatore insieme alla presidente dell'associazione Contestolab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia, Raffaella Caifasso, del format Calici e sessualità.

Un evento che continua a crescere e ad essere super gettonato. La tappa tranese presso il Sant'Augustin ne è stata la dimostrazione. Tante le persone che hanno partecipato. Interessanti le domande formulate al dott. Laforgia. A leggere i bigliettini riposti in una love box in forma anonima è stata, come di consueto, la drag queen Nikita Magno, per l'occasione in abito rosso per lanciare un messaggio conto la violenza di genere.

"Ancora un altro sold out che ci inorgoglisce e che ci spinge a proseguire questo cammino - ha dichiarato la presidente di ConTeStoLab Raffaella Caifasso -. A richiedercelo non sono solo i gestori dei locali, ma anche le persone scrivendo sulle nostre pagine social. Evidentemente si sta diffondendo la cultura legata a questo tipo di format".

L'associazione ConTeStoLab organizza anche corsi che riguardano la sessualità nelle persone disabili tenuti sempre dal dottor Laforgia e rivolta agli operatori del settore e ai genitori. Ma come bisogna rivolgersi ai familiari dei ragazzi con disabilità quando si parla di sessualità? "Con piena e totale accoglienza - afferma il dottor Laforgia -. Ricordiamoci che le famiglie di questi ragazzi sono già gravati da una fatica fisica e emotiva che le altre persone non possono capire". Pronta come sempre Nikita Magno a stemperare la serata con le sue battute ammiccanti e divertenti. Una serata piacevole, ricca di allegria e curiosità
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