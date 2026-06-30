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Scuola e Lavoro

Trionfo per la Baldassarre e la 3 M: vince il Premio nazionale EIP Italia

Per la Sezione  "Sviluppo economico e sostenibilità per l'Educazione Civica"

Trani - martedì 30 giugno 2026 7.11
Gli alunni della 3M della scuola Baldassarre di Trani si aggiudicano un prestigioso riconoscimento, il Premio nazionale EIP per l'Educazione civica, con il progetto "Dallo scarto al design", culminato in uno Swap Party che ha coinvolto l'intera comunità scolastica e cittadina.

Un prestigioso riconoscimento nazionale che accende meritatamente i riflettori sulla scuola secondaria di I grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani, attualmente guidata dal Dirigente scolastico, prof. Angela Tannoia.

Gli alunni della classe 3^M si sono aggiudicati il Premio speciale per le "Migliori esperienze di Educazione civica", nell'ambito della 54^ edizione del Concorso Nazionale "Dall'Italia al mondo, con l'impegno per i diritti umani come pilastro di pace", indetto dall'Associazione E.I.P. (École Instrument de Paix) Italia.

Il progetto vincitore, intitolato "Dallo scarto al design: lezioni di sostenibilità e rispetto per il pianeta e i diritti umani", è il frutto di un intenso percorso multidisciplinare svolto dai ragazzi durante il primo quadrimestre sotto la guida della prof.ssa Grazia Palumbo. Trasformando l'aula in un laboratorio di pensiero critico e creatività, gli studenti si sono interrogati sul ciclo di vita degli oggetti e sul "prezzo" reale dei nostri consumi, esplorando le filiere produttive globali e riflettendo sui diritti dei lavoratori nei paesi più svantaggiati.

L'obiettivo centrale dell'iniziativa è stato dimostrare, attraverso l'azione pratica, che la tutela dell'ambiente procede di pari passo con il rispetto dell'essere umano: ogni scelta individuale, infatti, genera inevitabilmente un impatto collettivo.

Il percorso didattico ha combinato teoria e manualità attraverso laboratori di upcycling (il riciclo creativo) e la creazione di locandine e slogan per sensibilizzare l'Istituto sull'importanza di dare nuova vita agli abiti usati. Il culmine dell'iniziativa si è snodato attraverso l'organizzazione di uno Swap Party, un evento di scambio gratuito di indumenti e accessori fondato sui valori della condivisione in alternativa al consumismo sfrenato.

L'appuntamento, interamente autogestito dalla 3^M con la complicità attiva di altri studenti delle terze classi, ha registrato una straordinaria partecipazione della comunità scolastica e della cittadinanza. Il successo dell'evento ha richiamato l'attenzione del circolo cittadino di Legambiente e si è tradotto in un concreto gesto di solidarietà: tutti i capi rimasti non scambiati sono stati infatti donati alla Caritas della vicina cittadina di Bisceglie.

Il premio acquisisce ulteriore valore se si considera lo spessore dell'ente promotore. E.I.P. Italia è la sezione italiana di "Ecole Instrument de Paix", nata a Ginevra nel 1968 per mano di Jacques Muhlethaler e del celebre psicologo Jean Piaget. Riconosciuta dall'Unesco e dal Consiglio d'Europa, l'associazione si prefigge da quasi sessant'anni di promuovere nelle scuole la conoscenza e il rispetto dei Diritti Umani attraverso i Principi Universali di Educazione Civica, educando le nuove generazioni alla pace, alla cittadinanza e alla convivenza civile.
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