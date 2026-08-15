Trani, i primi 100 giorni della Giunta: il report dell'Osservatorio De Feudis tra ordinaria amministrazione e annunci da verificare

Ordinaria Amministrazione e Manutenzione: rientrano in questo perimetro il lavaggio delle strade, le potature dell'Agenda Verde e la deblattizzazione estiva (già definita a marzo prima dell'insediamento). Prosecuzione di Progetti Ereditati e Regio-Comunitari: riconducibili al passato sono il Piano Emergenza Caldo (Ambito Trani-Bisceglie), il Campus Autism Friendly, la variante PINQUA di via Lionelli (finanziamento di 700.000 euro già esistente) e i Buoni educativi 0-3 anni (misura regionale in cui il Comune fa solo da tramite informativo). Misure Sperimentali e Puntuali: l'Ordinanza sulla Movida e la giornata del 24 luglio con giostre gratuite per ragazzi con disabilità sono atti avviati o realizzati, ma limitati nel tempo e soggetti a verifica sui successivi controlli e sanzioni. Interlocuzioni e Annunci privi di Atti: gli incontri sulla sicurezza e sul Ponte Lama sono semplici confronti istituzionali. Gli annunci sullo stadio o sull'impiantistica rifiuti di AMIU necessiteranno di formali progetti, delibere e coperture economiche per essere considerati atti amministrativi reali.

Di seguito, si pubblica il testo integrale della nota dell'Osservatorio.

L', la struttura di analisi indipendente fondata dall'Avv., ha rilasciato un dettagliato report di valutazione sui primi tre mesi di attività della nuova Amministrazione Comunale di Trani guidata a Marco Galiano. Il presidio indipendente ha passato al setaccio le 15 principali notizie e iniziative comunicate dalla Giunta, distinguendo tra ciò che costituisce un risultato concreto e innovativo, la semplice gestione ordinaria e i progetti ereditati dal passato.La premessa metodologica chiarisce che tre mesi non sono sufficienti per esprimere giudizi definitivi su un'Amministrazione, ma bastano per comprenderne il metodo e il rapporto tra propaganda e azione reale. Il problema sollevato dal presidio nasce quando la comunicazione pubblica sfuma i confini tra intenzioni e decisioni, o tra iniziative ereditate e nuovi progetti. L'Osservatorio ha classificato le 15 azioni rivendicate dal governo cittadino in diverse categorie:L'Osservatorio conclude la sua analisi ricordando che la qualità di un governo si misura dalla capacità di superare l'emergenza permanente tramite la programmazione strutturale e fino ad oggi, dsi legge nel comunicato, questo tratto distintivo per la città non è ancora emerso.Tre mesi sono pochi per giudicare un'Amministrazione ma sufficienti per cominciare a comprenderne metodo, priorità e rapporto tra comunicazione e azione amministrativa. In questi primi mesi sono state annunciate numerose iniziative. Alcune avviate, altre riconducibili all'ordinaria amministrazione o a progetti già programmati, altre ancora ferme alla fase dell'intenzione o dell'interlocuzione. Non c'è nulla di anomalo. Il problema nasce quando nella comunicazione sfuma la distinzione tra ciò che si farà e ciò che è stato fatto, tra un'intenzione e una decisione, tra un progetto ereditato e una nuova iniziativa. Un'Amministrazione seria non ha bisogno di presentare ogni intervento come un risultato; deve semplicemente dire le cose come stanno. È con questo criterio che l'Osservatorio ha esaminato i primi tre mesi della nuova Amministrazione.L'Amministrazione ha annunciato un programma straordinario di interventi esteso al territorio comunale fino a ottobre. Iniziativa concretamente avviata ma riconducibile alla gestione del servizio ordinario di igiene urbana.L'Assessorato al Territorio ha introdotto un calendario settimanale di interventi sul verde pubblico come rimozione di ceppaie, spollonature, decespugliamenti, potature di contenimento e pulizia delle formelle. L'attività è costituita prevalentemente da manutenzione ordinaria. Per poter parlare di una vera Agenda Verde occorre, invece, verificare l'esistenza di un censimento del patrimonio arboreo, di una programmazione annuale, delle risorse disponibili e soprattutto del rapporto tra alberi rimossi e nuovi alberi messi a dimora.È stato annunciato l'avvio dal 1° settembre 2026 di una sperimentazione della rilevazione dei conferimenti su un campione di condomìni, abitazioni singole e utenze non domestiche. Rilevare i conferimenti, comunque, non significa ancora applicare la TARIP che non nasce con la nuova Amministrazione. La sua introduzione figurava già tra gli obiettivi della precedente programmazione comunale.Sono stati disciplinati gli orari di cessazione della musica e della somministrazione di alcolici ed è stato vietato l'asporto di bevande in vetro nei chioschi dei litorali. Provvedimento formalizzato ma temporaneo e sperimentale. La verifica dovrà riguardare soprattutto controlli, sanzioni, effetti sul rumore e sull'ordine pubblico e l'eventuale adozione di una disciplina stabile dopo la fase sperimentale.È stato comunicato un sistema di assistenza e monitoraggio rivolto ad anziani, cittadini fragili, persone non autosufficienti e senza dimora. È una iniziativa riconducibile alla programmazione dell'Ambito Trani-Bisceglie e già avviata prima della completa formazione della nuova Giunta.Il 24 luglio è stato consentito l'accesso gratuito al luna park ai ragazzi con disabilità residenti a Trani e a un accompagnatore. Iniziativa apprezzabile sul piano dell'inclusione ma limitata a una singola giornata.È stato confermato il sostegno al campus estivo rivolto a ragazzi con diverse abilità. Non costituisce un progetto ideato dalla nuova Amministrazione essendo un'esperienza già avviata negli anni precedenti. Va pertanto classificato come prosecuzione e sostegno di un'iniziativa esistente.È stata approvata una variante al progetto di riqualificazione mantenendo invariato il finanziamento di 700.000 euro. Atto amministrativo riguardante un'opera progettata, finanziata e avviata durante la precedente Amministrazione.È stato annunciato un primo intervento riguardante la curva del settore ospiti nell'ambito di un più generale obiettivo di recupero dell'impiantistica sportiva. Perché l'annuncio possa trasformarsi in intervento concreto occorrono almeno progetto approvato, importo, fonte di finanziamento, affidamento e cronoprogramma.È stata comunicata l'ammissione del Comune a un finanziamento ministeriale di 45.000 euro per iniziative di promozione della lettura. Va distinta l'acquisizione del finanziamento dalla successiva realizzazione delle attività finanziate che dovrà essere verificata attraverso progetto, affidamenti, calendario e risultati.Sindaco e assessore competente hanno annunciato l'intenzione di sviluppare un confronto con le Forze dell'ordine sulle criticità presenti in città. Un incontro istituzionale non costituisce una politica della sicurezza. Occorrerà verificare se dal confronto derivino interventi concreti come potenziamento della Polizia Locale, videosorveglianza, illuminazione, presidio di determinate aree, controlli e risorse.Il sindaco ha annunciato incontri con il Comune di Bisceglie e con il Prefetto per acquisire informazioni sul cronoprogramma dei lavori e rappresentare le esigenze di residenti e operatori economici. Si tratta di interlocuzione istituzionale poiché l'intervento non ricade direttamente nella competenza del Comune di Trani. Allo stato non risultano eventuali misure adottate per ridurre i disagi.Sono state prospettate diverse possibilità tra cui l'ampliamento delle attività affidate ad AMIU, la realizzazione di una stazione o centrale di trasferenza, interventi sulla discarica e ulteriori progetti previsti dal Piano industriale. Prima di qualificare queste dichiarazioni come iniziative amministrative occorreranno studi, comparazioni economiche, autorizzazioni, atti formali e una decisione politica chiaramente individuata.La notizia sui buoni educativi 0-3 anni non è un'iniziativa dell'Amministrazione comunale. Si tratta, invero, di una misura della Regione Puglia finanziata con 60 milioni di euro e attivata con avviso regionale del 30 luglio 2026. Il Comune svolge essenzialmente un'attività informativa verso le famiglie.Il richiamo agli interventi di deblattizzazione e disinfestazione AMIU non rappresenta una nuova iniziativa della Giunta. Il calendario era stato predisposto già a marzo 2026 prima dell'insediamento della nuova Amministrazione e prevede il quinto trattamento di deblattizzazione proprio il 12-13-14 agosto. Quindi è un intervento operativo ereditato e ordinario, non un risultato della nuova Amministrazione.Tra sicurezza, rifiuti, impianti sportivi, mobilità, costa, scuole, partecipate, patrimonio, turismo, centro storico e sviluppo economico non emerge ancora una scelta nettamente sovraordinata alle altre che possa già essere considerata il tratto caratterizzante della nuova stagione amministrativa. La qualità di un'Amministrazione si misura dalla capacità di sottrarsi progressivamente all'emergenza permanente attraverso programmazione, prevenzione e scelte strutturali. Non significa che una direzione non possa emergere nei prossimi mesi; significa che, allo stato, non è ancora riconoscibile.