Eventi e cultura
Ferragosto nella BAT: non solo Trani tra gli appuntamenti del 15 agosto tra mare, cultura e tradizione
Visite guidate, musei aperti, musica e iniziative religiose: Trani e gli altri comuni della provincia propongono un Ferragosto ricco di appuntamenti per residenti e turisti.
Trani - sabato 15 agosto 2026 9.29
Un ventaglio di proposte che coinvolge Trani e gli altri comuni del territorio, con aperture straordinarie di musei, percorsi culturali e appuntamenti serali, il Ferragosto nella provincia BAT si presenta anche quest'anno come una giornata ricca di iniziative, tra mare, cultura, musica, archeologia e tradizione religiosa. Ecco gli appuntamenti più significativi:
- Museo Diocesano. Apertura straordinaria con esposizioni di arte sacra.
- Museo Archeologico Nazionale. Aperto con percorsi dedicati alla storia daunio-romana.
- Passeggiate nelle Saline. Itinerari naturalistici tra fenicotteri e paesaggi unici.
Alta Murgia – Spinazzola e Minervino Murge
Un Ferragosto tra identità e bellezza. Dalla costa alle colline dell'entroterra, il Ferragosto nella BAT offre un mix di cultura, natura, tradizione e relax, un'occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature.
- Trani
- Orari: 10.00 e 17.00
- Costo: 6 euro, prenotazione obbligatoria
- Info: 0883 582470
- Orari: 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)
- Biglietti: 8 euro intero, 2 euro ridotto
- Andria
- Orari: 10.00 – 18.00 Perfetto per una visita mattutina o al tramonto.
- Barletta
- Pinacoteca "Giuseppe De Nittis" – Palazzo della Marra. Aperta con la collezione dedicata al grande impressionista barlettano.
- Castello di Barletta – Museo Civico. Orari: 9.00 – 19.00 Percorsi tra archeologia, storia e mostre temporanee.
- Bisceglie
- Museo Diocesano. Apertura straordinaria con esposizioni di arte sacra.
- Canosa di Puglia
- Museo Archeologico Nazionale. Aperto con percorsi dedicati alla storia daunio-romana.
- Margherita di Savoia
- Passeggiate nelle Saline. Itinerari naturalistici tra fenicotteri e paesaggi unici.
Alta Murgia – Spinazzola e Minervino Murge
Un Ferragosto tra identità e bellezza. Dalla costa alle colline dell'entroterra, il Ferragosto nella BAT offre un mix di cultura, natura, tradizione e relax, un'occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature.