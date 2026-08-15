Ferragosto nella BAT: non solo Trani tra gli appuntamenti del 15 agosto tra mare, cultura e tradizione

Visite guidate, musei aperti, musica e iniziative religiose: Trani e gli altri comuni della provincia propongono un Ferragosto ricco di appuntamenti per residenti e turisti.

Trani

Orari : 10.00 e 17.00

: 10.00 e 17.00 Costo : 6 euro, prenotazione obbligatoria

: 6 euro, prenotazione obbligatoria Info: 0883 582470

Orari : 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)

: 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30) Biglietti: 8 euro intero, 2 euro ridotto

Andria

Orari: 10.00 – 18.00 Perfetto per una visita mattutina o al tramonto.

Barletta

Pinacoteca "Giuseppe De Nittis" – Palazzo della Marra . Aperta con la collezione dedicata al grande impressionista barlettano.

. Aperta con la collezione dedicata al grande impressionista barlettano. Castello di Barletta – Museo Civico. Orari: 9.00 – 19.00 Percorsi tra archeologia, storia e mostre temporanee.

Bisceglie

Canosa di Puglia

Margherita di Savoia

Un ventaglio di proposte che coinvolge Trani e gli altri comuni del territorio, con aperture straordinarie di musei, percorsi culturali e appuntamenti serali, il Ferragosto nella provincia BAT si presenta anche quest'anno come una giornata ricca di iniziative, tra. Ecco gli appuntamenti più significativi:Tornano le visite guidate promosse dalla Fondazione S.E.C.A. per scoprire da vicino il campanile della Cattedrale, uno dei simboli della città.Il maniero federiciano sarà visitabile per tutta la giornata.Alle 19.30 la Santa Messa, a seguire la consegna degli attestati ai Priori emeriti della Confraternita.. Il sito UNESCO sarà regolarmente aperto ai visitatori.Visitabile liberamente per tutta la giornata.Apertura straordinaria con esposizioni di arte sacra.Visite libere tra i resti del tempio paleocristiano.Aperto con percorsi dedicati alla storia daunio-romana.Aperto con visite guidate sulla storia della produzione del sale.Itinerari naturalistici tra fenicotteri e paesaggi unici.Dalla costa alle colline dell'entroterra, il Ferragosto nella BAT offre un mix din'occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature.