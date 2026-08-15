Bandierine Ferragosto
Bandierine Ferragosto
Eventi e cultura

Ferragosto nella BAT: non solo Trani tra gli appuntamenti del 15 agosto tra mare, cultura e tradizione

Visite guidate, musei aperti, musica e iniziative religiose: Trani e gli altri comuni della provincia propongono un Ferragosto ricco di appuntamenti per residenti e turisti.

Trani - sabato 15 agosto 2026 9.29
Un ventaglio di proposte che coinvolge Trani e gli altri comuni del territorio, con aperture straordinarie di musei, percorsi culturali e appuntamenti serali, il Ferragosto nella provincia BAT si presenta anche quest'anno come una giornata ricca di iniziative, tra mare, cultura, musica, archeologia e tradizione religiosa. Ecco gli appuntamenti più significativi:
  • Trani
- "Architetture Ardite" – Visite al campanile della Cattedrale. Tornano le visite guidate promosse dalla Fondazione S.E.C.A. per scoprire da vicino il campanile della Cattedrale, uno dei simboli della città.
  • Orari: 10.00 e 17.00
  • Costo: 6 euro, prenotazione obbligatoria
  • Info: 0883 582470
- Castello Svevo – Apertura straordinaria di Ferragosto. Il maniero federiciano sarà visitabile per tutta la giornata.
  • Orari: 8.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)
  • Biglietti: 8 euro intero, 2 euro ridotto
- Festeggiamenti in onore di San Rocco Alle 19.30 la Santa Messa, a seguire la consegna degli attestati ai Priori emeriti della Confraternita.
  • Andria
- Castel del Monte. Il sito UNESCO sarà regolarmente aperto ai visitatori.
  • Orari: 10.00 – 18.00 Perfetto per una visita mattutina o al tramonto.
  • Barletta
- Musei cittadini aperti
  • Pinacoteca "Giuseppe De Nittis" – Palazzo della Marra. Aperta con la collezione dedicata al grande impressionista barlettano.
  • Castello di Barletta – Museo Civico. Orari: 9.00 – 19.00 Percorsi tra archeologia, storia e mostre temporanee.
  • Bisceglie
- Dolmen La Chianca- Visitabile liberamente per tutta la giornata.
- Museo Diocesano. Apertura straordinaria con esposizioni di arte sacra.
  • Canosa di Puglia
- Parco Archeologico di San Leucio. Visite libere tra i resti del tempio paleocristiano.
- Museo Archeologico Nazionale. Aperto con percorsi dedicati alla storia daunio-romana.
  • Margherita di Savoia
- Museo delle Saline. Aperto con visite guidate sulla storia della produzione del sale.
- Passeggiate nelle Saline. Itinerari naturalistici tra fenicotteri e paesaggi unici.
Alta Murgia – Spinazzola e Minervino Murge

Un Ferragosto tra identità e bellezza. Dalla costa alle colline dell'entroterra, il Ferragosto nella BAT offre un mix di cultura, natura, tradizione e relax, un'occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature.
  • Ferragosto
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