"Tutt' trovano gust a passè a Trane o Ferragust!" Gli auguri in poesia di Francesco Pansitta

Una bellissima dedica alla nostra città da parte di un cittadino che non si stanca mai di contribuire nel suo piccolo ha esaltarla e a magnificarne la bellezza e le tradizioni : Francesco Pansitta usa la poesia dialettale per raccontare Trani con leggerezza ma estrema profondità, sia quando c'è da decantarne le lodi sia quando da denunciarne le criticità.E in occasione del Ferragosto ha anche realizzato un video a commento delle belle espressioni a noi così familiari che raccontano In maniera perfetta questa giornata di mezza estate. Perché tra progetti e eventi Francesco Pansitta - dal suo bar vicino alla stazione - costituisce una delle più efficaci e gioiose accoglienze ai turisti che arrivano nella città, addirittura fornendo loro mappe del centro storico fotocopiate a proprio carico, facendosi capire spesso con il dialetto non conoscendo le lingue straniere!E tra una tappa al trabucco, una nuotata e un bagno sotto la cattedrale, un'altra sopra a u "vrezz" e una bella camminata da Colonna alle Matinelle: con la bellissima poesia scritta di getto, a modo suo, proprio ieri, Francesco Pansitta ha descritto la classica giornata di Ferragosto a Trani.Una bella mangiata con i frutti di mare crudi e pietanze a base di pesce, e poi la conclusione della giornata al fresco della Villa Comunale o con una passeggiata sul lungomare "che è una meraviglia".Perché Trani è bella fino alla sera tra un gelato e una granita .."Speren Ca v'avete deverteute Trane v'abbrezz e ve saleute! vive Trane!".