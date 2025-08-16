Attualità
A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento
Grande successo per i primi due appuntamenti della tre giorni di festa popolare a Largo Berlinguer. Stasera si chiude con la musica italiana.
Trani - sabato 16 agosto 2025 9.49
Una festa popolare che ha saputo unire divertimento e leggerezza, celebrando i giorni più caldi dell'estate con un'offerta di qualità e completamente gratuita. Il "Ferragosto Italiano: tre serate sul mare" (14-15 e 16 agosto) è stato organizzato, con il patrocinio della Città di Trani, dall'associazione "Delle Arti" Odv Ets che ha avuto la giusta intuizione di regalare alla città tre serate di musica e divertimento a ingresso gratuito. Il taglio popolare si è rivelato un vero successo, confermando che gli eventi aperti a tutti, in spazi riqualificati e suggestivi, sono la formula giusta per coinvolgere residenti e turisti.
Le prime due serate, a Largo Berlinguer, hanno già lasciato il segno. Il 14 agosto, a riscaldare la vigilia di Ferragosto, è stato l'emozionante spettacolo "E Adesso…Dalla" di Enzo Matichecchia, davvero bravo, ma questa è solo una conferma per un artista tranese la cui esperienza, di attore e cantante, e capacità organizzativa "va valorizzata" , il suo sentito omaggio al genio di Lucio Dalla ha raccolto un grande consenso ed il pubblico, accorso numeroso, ha potuto apprezzare l'ottima performance di tutta la band e la scelta di una location, l'ex Sciala De Simone, che si è dimostrata perfetta per l'evento, ribaltando i pregiudizi iniziali.
Ancora più travolgente è stata la serata di Ferragosto, che ha visto protagonista il comico Gianni Ippolito, con il suo spettacolo "L'ottimismo è la fregatura della vita", ed a seguire l'energia inesauribile del DJ tranese Vittorio Cassinesi: la sua "Balera al Chiaro di Luna" ha trasformato il lungomare in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle, facendo cantare e divertire persone di ogni età. Un successo clamoroso, che ha dimostrato la voglia del pubblico di partecipare a momenti di pura festa e spensieratezza.
La kermesse si conclude questa sera, sabato 16 agosto, con il gran finale affidato a "I Gatti di Via Bramante", che porteranno il pubblico in un viaggio musicale tra i giganti della canzone italiana, da De André a Rino Gaetano. L'associazione "Delle Arti" ha dimostrato di aver colto lo spirito di una città che cerca la bellezza anche negli eventi più semplici e spontanei, regalando a Trani un Ferragosto da ricordare. Un plauso finale per la scelta della location, accogliente e perfetta per eventi futuri, a Niki Battaglia per le sue intuizioni organizzative, all'Amministrazione Comunale, e alle associazioni ANPS e Trani Soccorso per il prezioso supporto.
