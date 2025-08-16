A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento

Una festa popolare che ha saputo unire divertimento e leggerezza, celebrando i giorni più caldi dell'estate con un'offerta di qualità e completamente gratuita. Il(14-15 e 16 agosto) è stato organizzato, con il patrocinio della, dall'associazioneEts che ha avuto la giusta intuizione di regalare alla città tre serate di musica e divertimento a ingresso gratuito. Il taglio popolare si è rivelato un vero successo, confermando che gli eventi aperti a tutti, in spazi riqualificati e suggestivi, sono la formula giusta per coinvolgere residenti e turisti.Le prime due serate, a Largo Berlinguer, hanno già lasciato il segno. Il 14 agosto, a riscaldare la vigilia di Ferragosto, è stato l'emozionante spettacolodi, davvero bravo, ma questa è solo una conferma per un artista tranese la cui esperienza, di attore e cantante, e capacità organizzativa "va valorizzata" , il suo sentito omaggio al genio di Lucio Dalla ha raccolto un grande consenso ed il pubblico, accorso numeroso, ha potuto apprezzare l'ottima performance di tutta la band e la scelta di una location, l'ex Sciala De Simone, che si è dimostrata perfetta per l'evento, ribaltando i pregiudizi iniziali.Ancora più travolgente è stata la serata di Ferragosto, che ha visto protagonista il comicocon il suo spettacolo "L'ottimismo è la fregatura della vita",ed a seguire l'energia inesauribile del DJ tranesei: la suaha trasformato il lungomare in una vera e propria pista da ballo sotto le stelle, facendo cantare e divertire persone di ogni età. Un successo clamoroso, che ha dimostrato la voglia del pubblico di partecipare a momenti di pura festa e spensieratezza.La kermesse si conclude questa sera, sabato 16 agosto, con il gran finale affidato a, che porteranno il pubblico in un viaggio musicale tra i giganti della canzone italiana, da De André a Rino Gaetano. L'associazione "Delle Arti" ha dimostrato di aver colto lo spirito di una città che cerca la bellezza anche negli eventi più semplici e spontanei, regalando a Trani un Ferragosto da ricordare. Un plauso finale per la scelta della location, accogliente e perfetta per eventi futuri, aper le sue intuizioni organizzative, all'e alle associazioniper il prezioso supporto.