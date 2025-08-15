Pulizia sulle spiagge
Pulizia sulle spiagge
Vita di città

Spiagge prese d'assalto a Ferragosto, il Comune intensifica la pulizia

Interventi straordinari a Colonna, Seconda Spiaggia e san Marco Sud

Trani - venerdì 15 agosto 2025 10.56
In questi giorni di particolare affluenza su spiagge e siti limitrofi l' amministrazione comunale ha inteso intensificare le attività di pulizia consapevole che questi luoghi, particolarmente sensibili in questi giorni, necessitino di interventi ulteriori rispetto all' ordinario. In particolare si sta intervenendo su spiagge pubbliche prese letteralmente d' assalto ( come colonna, seconda spiaggia, San Marco Sud,...). Il vicesindaco, avv. Fabrizio Ferrante, come avviene oramai da diversi anni ha richiesto questo intervento constatando di persona le criticità da affrontare:" siamo consapevoli che una città pulita in generale e ,oggi in particolare, spiagge pulite, sono obiettivi che possono raggiungersi unicamente con una stretta collaborazione tra istituzioni che hanno il compito di pulire e cittadini che hanno il compito di preservare i luoghi. Crediamo che la maturità della stragrande maggioranza dei cittadini non possa essere messa in discussione da pochi indisciplinati e per questo il nostro sforzo è più consapevole. Auguriamo a tutti un buon ferragosto".
  • Ferragosto
Altri contenuti a tema
Sogno di una sera di Ferragosto, a Trani: quando si ritagliavano le bandierine Sogno di una sera di Ferragosto, a Trani: quando si ritagliavano le bandierine Ricordi, nostalgia, semplicità. E una bellissima poesia di Antonella Lagioia
Ferragosto a Trani, potenziati i controlli sulle spiagge Ferragosto a Trani, potenziati i controlli sulle spiagge Ferrante: "Chiediamo ai cittadini e ai turisti di collaborare con le istituzioni"
"Tutt' trovano gust a passè a Trane o Ferragust!" Gli auguri in poesia di Francesco Pansitta "Tutt' trovano gust a passè a Trane o Ferragust!" Gli auguri in poesia di Francesco Pansitta Una dedica speciale al tradizionale modo di trascorrere questa giornata di mezza estate nella nostra città
1 Controlli di Ferragosto, serate danzanti impedite sul nascere o interrotte Cronaca Controlli di Ferragosto, serate danzanti impedite sul nascere o interrotte La Questura Bat ha diffuso il bilancio dei controlli interforze a Trani e negli altri comuni costieri
Oggi Trani in festa per la solennità di Maria Assunta in Cielo Religioni Oggi Trani in festa per la solennità di Maria Assunta in Cielo Stasera processione e spettacolo pirotecnico
Ferragosto in Puglia, luoghi della cultura aperti: c'è anche il Castello Svevo di Trani Turismo Ferragosto in Puglia, luoghi della cultura aperti: c'è anche il Castello Svevo di Trani Visite dalle 8.30 alle 19.30
Ferragosto a Trani: in città due appuntamenti con il divertimento Eventi e cultura Ferragosto a Trani: in città due appuntamenti con il divertimento Animazione, attrazioni, spettacolo e buona musica in programma il 14 e 15 agosto
Festa di Ferragosto: a Trani due appuntamenti con il divertimento Eventi e cultura Festa di Ferragosto: a Trani due appuntamenti con il divertimento Animazione, attrazioni, spettacolo e buona musica il 14 e 15 agosto
1
Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT
15 agosto 2025 Sicurezza a Ferragosto: controlli rafforzati dei Carabinieri nella BAT
Filippo Graziani celebra il padre Ivan a Trani con "Ottanta "
15 agosto 2025 Filippo Graziani celebra il padre Ivan a Trani con "Ottanta"
Nuova opportunità di lavoro nel sociale, la Comunità Oasi2 assume operatori notturni
15 agosto 2025 Nuova opportunità di lavoro nel sociale, la Comunità Oasi2 assume operatori notturni
Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire»
15 agosto 2025 Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire»
A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani
14 agosto 2025 A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani
1
Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate
14 agosto 2025 Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate
Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza”
14 agosto 2025 Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza”
21
La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo
14 agosto 2025 La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo
La "Settimana Medioevale " un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa
14 agosto 2025 La "Settimana Medioevale" un successo che fa discutere, «Trani Tradizioni» non si sottrae e convoca una conferenza stampa
Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema
14 agosto 2025 Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.