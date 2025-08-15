Spiagge prese d'assalto a Ferragosto, il Comune intensifica la pulizia

In questi giorni di particolare affluenza su spiagge e siti limitrofi l' amministrazione comunale ha inteso intensificare le attività di pulizia consapevole che questi luoghi, particolarmente sensibili in questi giorni, necessitino di interventi ulteriori rispetto all' ordinario. In particolare si sta intervenendo su spiagge pubbliche prese letteralmente d' assalto ( come colonna, seconda spiaggia, San Marco Sud,...). Il vicesindaco, avv. Fabrizio Ferrante, come avviene oramai da diversi anni ha richiesto questo intervento constatando di persona le criticità da affrontare:" siamo consapevoli che una città pulita in generale e ,oggi in particolare, spiagge pulite, sono obiettivi che possono raggiungersi unicamente con una stretta collaborazione tra istituzioni che hanno il compito di pulire e cittadini che hanno il compito di preservare i luoghi. Crediamo che la maturità della stragrande maggioranza dei cittadini non possa essere messa in discussione da pochi indisciplinati e per questo il nostro sforzo è più consapevole. Auguriamo a tutti un buon ferragosto".