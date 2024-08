Ferragosto a Trani, potenziati i controlli sulle spiagge

In questi giorni l'amministrazione ha inteso potenziare le operazioni di controllo e di intervento sul territorio attraverso un'azione congiunta tra polizia locale e Amiu che mira essenzialmente da un alto a ripristinare in modo veloce le condizioni di igiene e di pulizia su tutti i siti interessati in questo periodo da un notevole afflusso come le spiagge e dall'altro ad intensificare gli accertamenti e le sanzioni per gli errati conferimenti dei rifiuti da parte di privati lungo la litoranea. Il Vicesindaco Fabrizio Ferrante precisa: "Queste attività oramai sono diversi anni che le poniamo in essere con maggiore attenzione nei giorni del ferragosto e quest'anno, considerando che il 15 cade a ridosso di un weekend, saranno particolarmente utili. Raccomandiamo a tutti i cittadini e ai tanti turisti che affollano la città in questo periodo, e le spiagge in particolare, di collaborare con le istituzioni attraverso comportamenti virtuosi e civili che, ne siamo certi, tutti insieme metteremo in pratica. L'azione delle istituzioni congiuntemente a quelle dei cittadini renderà più bello per tutti questo periodo di vacanze".