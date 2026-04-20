Gli atleti della Baldassarre volano a Roma

Potremmo dire ormai "un appuntamento fisso"quello della Scuola Baldassarre e dei suoi giovani studenti atleti con la vittoria delle fasi regionali di atletica su pista e la conseguente qualificazione alla fase Nazionale dei Giochi della Gioventù a Roma. Il dirigente scolastico Marco Galiano, seppur avvezzo a gioie di questa portata, esprime soddisfazione in particolare per l'ulteriore raggiungimento degli obiettivi formativi dell'azione educativa che caratterizza la scuola da lui diretta. Gli studenti della Baldassarre, attraverso le attività proposte, non solo in ambito sportivo, sperimentano, come veri compiti di realtà, la bellezza dello stare insieme, l'opportunità di crescere in una comunità unita e formante che tende a preparare alla vita. Lo sport con la sua valenza sociale, aiuta i ragazzi non solo a crescere in salute e benessere, ma soprattutto a stare con gli altri in un'ottica di solidarietà ed amicizia vere.Dopo il ricco bottino di medaglie portato a casa nella fase provinciale allo Stadio Puttilli di Barletta (ben 25 medaglie tra cui 15 ori e Trofeo per la migliore Scuola della Bat), i ragazzi della Baldassarre hanno fatto incetta di successi anche in fase regionale. Nell'assolata mattinata di venerdì 17 aprile allo Stadio Cozzoli di Molfetta, sin dal primo minuto si è respirata un'atmosfera frizzante, mista tra entusiasmo e momenti di concentrazione.I giovani atleti ,pronti a sperimentare le proprie capacità e superare i propri limiti e le piccole paure, si sono confrontati, tra sorrisi, abbracci e pacche sulla spalla, con i coetanei delle altre realtà scolastiche dell'intera regione.A brillare tra tutte, come ormai da un po' di tempo ci ha abituati, è stata la Baldassarre di Trani. La squadra, guidata e preparata dai docenti Mauro e Laminafra, ha portato a casa la medaglia d'oro per le specialità: 80hs femminile, salto in lungo femminile e maschile, 1000 metri maschile, 4x100 maschile e femminile, medaglie d'argento 80m maschile e 1000 m femminile. Ed ora si parte per Roma!